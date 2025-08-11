Mecz La Liga w USA coraz bliżej! Oficjalny komunikat

16:53, 11. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  RFEF

La Liga w tym nowym sezonie może rozegrać przynajmniej jedno spotkanie poza granicami Hiszpanii. Krajowa federacja (RFEF) opublikowała oficjalny komunikat w tej sprawie.

La Liga (oficjalna piłka)
rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: La Liga (oficjalna piłka)

La Liga zagra w USA. To już prawie pewne

RFEF, a więc Real Federación Española de Fútbol, czyli piłkarska federacja Hiszpanii, planuje wzmocnić promocję La Liga na całym świecie. W tym celu ligowe spotkania mają odbywać się także poza granicami kraju. Już w tym sezonie jeden z meczów powinien zostać rozegrany w USA. Weźmie w nim udział FC Barcelona.

Oba kluby, które 20 grudnia 2025 roku maja zmierzyć się na Hard Rock Stadium w Miami wyraziły zgodę na takie rozwiązanie. Kolejnym etapem jest akceptacja wspomnianego pomysłu przez RFEF. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, federacja jest na „tak”.

Na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2025 r. Zarząd RFEF rozpatrzył wniosek klubów Villarreal CF i FC Barcelona o rozegranie meczu 17. kolejki Primera División w Stanach Zjednoczonych.

Po otrzymaniu i sprawdzeniu otrzymanych dokumentów oraz po zatwierdzeniu przez zarząd, Królewska Hiszpańska Federacja Piłki Nożnej przekaże UEFA wniosek o rozpoczęcie procedury uzyskania zgody FIFA na rozegranie meczu na stadionie „Hard Rock Stadium” w Miami (Stany Zjednoczone, USSF, CONCACAF) w dniu 20 grudnia 2025 r., zgodnie z Regulaminem meczów międzynarodowych FIFA i przepisami wykonawczymi zatwierdzonymi przez RFEF – czytamy na stronie RFEF.

To oznacza, że mecz La Liga poza granicami Hiszpanii to już nie tylko plany, a coraz bardziej realna rzeczywistość.

