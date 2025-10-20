Mbappe ze specjalną prośbą ws. kolegi. Ma być „nietykalny” w Realu

Kylian Mbappe poprosił trenera Xabiego Alonso, aby Arda Guler był nietykalny w składzie Realu Madryt. Francuzowi bardzo dobrze współpracuje się z Turkiem. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "El Nacional".

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe chce aby Guler stał się „nietykalny”

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie całkiem dobrze, a właśnie należy powiedzieć, że i bardzo dobrze. Do tej pory piłkarze Xabiego Alonso mają na swoim koncie tylko jedną ligową porażkę, ale pomimo tego zajmują pierwsze miejsce w tabeli hiszpańskiej La Liga. Aktualnie ich przewaga nad Barceloną wynosi dwa punkty, ale w perspektywie jest bezpośrednia rywalizacja tych drużyn. Także w Lidze Mistrzów Królewscy nie mają na co narzekać.

Niemniej po ostatnim meczu z Getafe Kylian Mbappe zwrócił się ze specjalną prośbą do Xabiego Alonso. Wszystko przez fakt, że Francuz chciałby żeby linia ataku Realu Madryt była bardziej kreatywna. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Mbappe poprosił o to, aby Arda Guler grał w każdym meczu i uzyskał status „nietykalnego” w podstawowej jedenastce Królewskich.

Arda Guler w tym sezonie jest w bardzo dobrej formie. Do tej pory w 11 rozegranych meczach zanotował on w sumie trzy gole oraz pięć asyst. 20-letni Turek część z ostatnich, decydujących podań zaliczył właśnie do Mbappe. 26-letni reprezentant Francji z kolei ma już na swoim koncie 15 trafień i dwie asysty w obecnej kampanii, co czyni go najlepszym graczem zespołu.

