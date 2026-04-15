Real Madryt wybrał następcę Alvaro Arbeloi. To słynny trener

13:00, 15. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Real Madryt jest w kontakcie z Jurgenem Kloppem, który miałby przejąć drużynę Królewskich od nowego sezonu - podaje hiszpański serwis Fichajes.net.

Alvaro Arbeloa

Real Madryt rozgrywa bardzo przeciętny sezon, który nie spełnia oczekiwań kibiców ani władz klubu. Drużyna Królewskich odpadła już z Pucharu Króla, a w La Lidze traci aż 9 punktów do prowadzącej Barcelony. Jedyną realną szansą na uratowanie tej kampanii pozostaje triumf w Lidze Mistrzów, choć zadanie to jest niezwykle trudne. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym madrytczycy przegrali bowiem 1:2 z Bayernem Monachium i muszą odrabiać straty w rewanżu.

Przypomnijmy, że Real Madryt rozpoczynał sezon z Xabim Alonso na ławce trenerskiej, jednak w styczniu jego miejsce zajął Alvaro Arbeloa. 43-letni szkoleniowiec nie zdołał znacząco poprawić gry zespołu, dlatego jego przyszłość stoi pod dużym znakiem zapytania.

Według informacji serwisu „Fichajes.net” władze klubu z Santiago Bernabeu planują kolejną zmianę i kontaktowały się już z Jurgenem Kloppem. Niemiecki trener miałby objąć drużynę od przyszłego sezonu, choć doniesienia te należy traktować z pewną ostrożnością.

Jurgen Klopp od kilku miesięcy pełni funkcję nadzorczą w strukturach Red Bulla, koordynując rozwój kilku klubów z całego świata. Wcześniej odnosił wielkie sukcesy jako trener Liverpoolu, Borussii Dortmund oraz FSV Mainz. W jego dorobku znajdują się między innymi triumf w Lidze Mistrzów, mistrzostwo Anglii oraz dwa tytuły mistrza Niemiec. Dla Realu Madryt doświadczony szkoleniowiec mógłby oznaczać nowe otwarcie i uporządkowanie projektu sportowego.