Mbappe zagra w meczu Getafe – Real? Hiszpanie już wiedzą

Kylian Mbappe zagrał w reprezentacji Francji, choć miał drobne problemy zdrowotne. Marca ujawniła czy piłkarz zagra w meczu Getafe - Real Madryt. Występ 26-latka nie jest zagrożony.

Kylian Mbappe zagra w spotkaniu Getafe – Real Madryt

Kylian Mbappe mimo drobnego urazu w meczu z Villarrealem pojechał na zgrupowanie reprezentacji Francji. Tak się złożyło, że mecz z Azerbejdżanem również zakończył z kontuzją. Na następny dzień wrócił do Madrytu, gdzie preszedł badania, które wykazały problem z kostką. Wywołało to niemałe zamieszanie, ponieważ wielkimi krokami zbliża się El Clasico, czyli starcie z FC Barceloną.

Na całe szczęście w Hiszpanii poinformowali, że uraz nie jest poważny. Mbappe będzie więc gotowy na ligowy klasyk. Pod znakiem zapytania stał jednak występ Francuza z Getafe. Mecz odbędzie się w niedzielę (19 października) w ramach 9. kolejki La Liga.

Nowe informacje ws. stanu zdrowia piłkarza przekazał dziennik Marca. Kylian Mbappe trenował z resztą zespołu na ostatnich zajęciach. Wszystko wskazuje na to, że znajdzie się w kadrze meczowej Realu Madryt, a Xabi Alonso będzie mógł z niego skorzystać.

W tym sezonie Mbappe od początku rozgrywek imponuje formą. Łącznie rozegrał 10 spotkań, w których zdobył 14 bramek i zanotował 2 asysty. Dla francuskiego gwiazdora to drugi rok w Realu Madryt. Pierwszą kampanię zakończył z dorobkiem 44 goli w 59 meczach.

Real Madryt po 8. kolejkach La Liga zajmuje 1. miejsce w tabeli z dorobkiem 21 punktów. Przewaga nad Barceloną wynosi 2 punkty. Jak dotąd przegrali tylko jedno spotkanie. W derbach musieli uznać wyższość Atletico Madryt, przegrywając (2:5).