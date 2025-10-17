Mbappe nie ma prawa jazdy. Właśnie odebrał nowy samochód

Kylian Mbappe oraz reszta zawodników Realu Madryt otrzymali nowe samochody od sponsora klubu. Każdy z nich dostał spersonalizowany model i7 marki BMW. Jak podaje The Sun problem w tym, że Francuz nie posiada prawa jazdy.

saolab / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe dostał nowe BMW i7! Stanie w garażu obok Ferrari i Mercedesa

Real Madryt ma podpisaną umowę sponsorską z niemieckim koncernem motoryzacyjnym Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, znanym pod nazwą BMW. Z racji tego każdy piłkarz otrzymał ostatnio nowe samochody spersonalizowane indywidualnie pod każdego z nich. Na tablicy rejestracyjnej zamiast tradycyjnych numerów widnieje nazwisko piłkarza.

Kylian Mbappe i spółka będą mogli jeździć elektrycznym modelem BMW i7, którego koszt to ok. 160 tysięcy funtów. Co ciekawe francuski gwiazdor, choć odebrał auto, nie będzie mógł z niego korzystać. Wszystko przez fakt, że nie posiada prawa jazdy.

🚨 Kylian Mbappé received his personalized BMW through the collaboration with Real Madrid.



Mbappé still does not hold a driver’s license. pic.twitter.com/ez8dATvTf7 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 16, 2025

„To jedna z wad odnoszenia sukcesów w młodym wieku – ominęły mnie proste rzeczy, takie jak prawo jazdy. Myślę, że wszyscy je mają. Dla wielu ludzi prawo jazdy to obowiązek, ale dla mnie tak nie było. Choć kojarzy się z niezależnością, ja tę niezależność miałem od dawna, bo zawsze miałem do dyspozycji kierowców. Nigdy nie było to dla mnie priorytetem” – mówił w przeszłości Mbappe, cytowany przez The Sun.

Mimo że Mbappe nie posiada prawa jazdy, ma w kolekcji trzy inne samochody. 26-latek w przeszłości kupił m.in. Ferrari 488 Pista. W garażu stoi również jeden model Mercedesa i Volkswagena.