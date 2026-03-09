Mbappe wskazał swój priorytet. Kibice Realu nie będą szczęśliwi

Kylian Mbappe wciąż pozostaje poza grą. Real Madryt liczy, że pomoże w rywalizacji z Manchesterem City. Dla gwiazdora liczy się natomiast przede wszystkim mundial.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe nie spieszy się z powrotem. Chce w pełni wyzdrowieć

Kylian Mbappe od grudnia zmagał się z kontuzją kolana. Mimo tego, nie chciał rezygnować z gry dla Realu Madryt i kibice dalej mogli go podziwiać na boisku. W końcu problemy zdrowotne zmusiły go do przerwy – po raz ostatni wystąpił przeciwko Osasunie.

Królewscy liczyli, że wróci do gry podczas dwumeczu z Manchesterem City. Na pewno zabraknie go jednak w pierwszym spotkaniu Ligi Mistrzów, a być może również w rewanżu. W międzyczasie Mbappe udał się do Francji, aby przejść dodatkowe badania, gdyż nie do końca ufa sztabowi medycznemu hiszpańskiego giganta.

Tym razem Mbappe z powrotem się nie spieszy. Na pierwszym miejscu stawia nadchodzący mundial, którego nie chce uniknąć. Obawia się, że problemy zdrowotne mogłyby go z niego wyeliminować, dlatego zamierza wrócić do gry jedynie w przypadku, gdy będzie na to w pełni gotowy.

– Jego celem numer jeden jest gra na mundialu z reprezentacją Francji, bo mistrzostwa świata to impreza raz co cztery lata. Dopiero potem są La Liga i Liga Mistrzów. Nie chce zaszkodzić swojej końcówce sezonu w Realu Madryt, a przede wszystkim swojej obecności na mundialu. Jego otoczenie przekazało nam, że nie wróci, dopóki nie będzie w pełni gotowy – wytłumaczył dziennikarz „L’Equipe” na antenie Cadena SER.