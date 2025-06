Kylian Mbappe ma za sobą sezon w Realu Madryt, po którym nie może być do końca zadowolony. To przyczyniło się do krótkiej wymiany zdań między zawodnikiem a jednym z dziennikarzy.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe w ogniu pytań. Jedno zdanie wystarczyło, by wybuchnął

Kylina Mbappe został co prawda królem strzelców ostatniego sezonu La Liga. W każdym razie Francuz nie wywalczył żadnych trofeów z Realem Madryt. Ten wątek poruszył jeden z dziennikarzy, zaznaczając, że Paris Saint-Germain już bez niego wygrało Ligę Mistrzów. To wywołało ostrzejsza wymianę zdaniem między stronami, co cytował profil Madrid Universal na platformie X.

– Sezon bez trofeów? Jesteś pewien – zwrócił się piłkarz do dziennikarza.

Zobacz WIDEO: Zmiana selekcjonera reprezentacji Polski nic nie da

– Nie wygrałeś żadnych rozgrywek – odpowiedział żurnalista.

– Co znaczy sezon bez trofeów? Oglądałeś mecze? To nie jest pytanie. Wygraliśmy dwa trofea. Gdyby zapytano mnie, że nie wygraliśmy wielkich tytułów, wówczas nie powiedziałbym nic. To ważna różnica – rzekł Mbappe.

W trakcie kampanii 2024/2025 ekipa z Madrytu wygrała Superpuchar Europy a także Puchar Interkontynentalny. Tymczasem w mistrzostwach Hiszpanii finalnie stołeczna ekipa zakończyła rywalizację na drugiej pozycji. Królewscy dotarli też do finału Pucharu Hiszpanii, a także do finału turnieju o Superpuchar Hiszpani. Z kolei zmagania w Lidze Mistrzów zespół z Madrytu zakończył na 1/4 finału.

Mbappe w ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 56 spotkaniach. Zdobył w nich 43 bramki i zaliczył też pięć asyst. Reprezentant Francji na boisku spędził z kolei ponad 4600 minut.

Zobacz także: Deschamps zabrał głos w sprawie Benzemy