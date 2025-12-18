Mbappe potrzebuje jednego gola. Rekord Ronaldo zagrożony

Kylian Mbappe potrzebuje tylko jednego gola, aby wyrównać rekord Cristiano Ronaldo. Na ten moment ma 58 goli dla Realu Madryt. Najwięcej w roku kalendarzowym zdobył Cristiano Ronaldo.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Ronaldo może stracić rekord! Mbappe blisko zostania rekordzistą Realu

Real Madryt w środę wieczorem pokonał CF Talavera w Pucharze Króla (3:2). Dwie bramki dla Królewskich zdobył Kylian Mbappe. Francuz udowadnia, że jest w topowej formie, o czym świadczy fakt, że ma w tym sezonie już 28 goli w 23 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Druga część 2025 roku jest dla Mbappe niezwykle udana. Zdobyte bramki w starciu z Talaverą były 57. i 58. trafieniem w tym roku kalendarzowym. Oznacza to, że Francuz wyrównał wynik Cristiano Ronaldo z 2012 roku, który również na przestrzenii dwunastu miesięcy zdobył w barwach Realu Madryt 58 bramek. Jeśli strzeli jeszcze jednego gola to wyrówna historyczny rekord Los Blancos.

Profil Madrid Zone na portalu X wyliczył, że najwięcej goli w roku kalendarzowym dla Realu Madryt zdobył Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w 2013 roku wpisał się na listę strzelców aż 59 razy. Mbappe jest o krok od wyrównania rekordu, a wciąż ma szanse, aby go poprawić. W grudniu Królewscy rozegrają jeszcze jeden mecz. W sobotę zmierzą się z Sevillą na Bernabeu. Jeśli francuski gwiazdor zdobędzie jedną bramkę zrówna się z Ronaldo. W przypadku zdobycia dwóch goli, zostanie samodzielnym rekordzistą.

Mbappe trafił do Madrytu latem 2024 roku na zasadzie wolnego transferu. Łącznie od momentu zmiany klubu wystąpił w barwach Los Blancos w 82 spotkaniach, w których zdobył 72 bramki i zanotował 10 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku.