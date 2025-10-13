Alonso czy Ancelotti? Mbappe porównał obu trenerów

Kylian Mbappe w tym sezonie błyszczy pod wodzą Xabiego Alonso. Gwiazdor porównuje go do Carlo Ancelottiego, przy którym zaczynał przygodę w Realu Madryt.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Alonso ma więcej do udowodnienia. Mbappe porównuje trenerów

Real Madryt zdecydował o zmianie trenera, a doszło do niej podczas letniej przerwy między sezonami. Carlo Ancelotti opuścił Santiago Bernabeu i objął posadę selekcjonera reprezentacji Brazylii. Na ławce Królewskich zasiadł z kolei Xabi Alonso, który wcześniej osiągnął historyczny sukces z Bayerem Leverkusen. Hiszpan dobrze zaczyna swoją przygodę w stolicy kraju, gdyż po ośmiu kolejkach jego zespół jest liderem tabeli La Ligi.

Alonso chce odcisnąć piętno na grze Realu i poprawić to, co pod wodzą Ancelottiego nie funkcjonowało najlepiej. Ma również zdecydowanie większe wymagania, a także nie boi się sadzać wielkich gwiazd na ławce rezerwowych.

Kylian Mbappe ocenił Alonso po kilku miesiącach współpracy. Wskazuje różnice między nim a Ancelottim.

– To zupełnie różni ludzie, z różnymi doświadczeniami. Ancelotti to jeden z najlepszych trenerów w historii. Trener, który wnosi radość do swojej szatni. Jest zawsze blisko zawodników, stara się im pomagać. Xabi również bardzo chce pomagać, ale jest młodszym trenerem, który wciąż musi udowodnić swoją wartość bardziej niż Carlo. Carlo nie musi niczego udowadniać! Xabi jest znacznie młodszy i widać, że chce się sprawdzić i odnieść sukces z Realem Madryt – wytłumaczył gwiazdor Królewskich.