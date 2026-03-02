Mbappe podjął przełomową decyzję. Czekał na to od osiemnastych urodzin

Kylian Mbappe korzystając z chwili wolnego czasu, zdecydował się zapisać na kurs prawa jazdy - informuje The Sun. Francuz posiada kolekcję luksusowych aut, ale nigdy nie mógł usiąść za kierownicą ze względu na brak uprawnień. Teraz nadrabia zaległości.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe zapisał się na kurs prawa jazdy

Real Madryt tydzień temu podejmował u siebie Benfikę w rewanżowym meczu rundy play-off Ligi Mistrzów. Na Bernabeu zabrakło Kyliana Mbappe, który boryka się z uporczywym bólem kolana. Ze względu na kontuzję czeka go co najmniej trzy tygodnie przerwy, a niewykluczone, że absencja potrwa jeszcze dłużej. W związku z wolnym czasem zdecydował się na ważny krok w życiu prywatnym.

Mbappe co nie jest żadną tajemnicą, nie ma prawa jazdy. W przeszłości nieraz podkreślał, że choć posiada kolekcję luksusowych samochodów, to nigdy nie prowadził żadnego osobiście ze względu na brak odpowiednich dokumentów.

Z informacji The Sun wynika, że Mbappe zapisał się w Hiszpanii na kurs prawa jazda. Lekcję pobiera w szkole nauki jazdy w miejscowości Lara. Co ciekawe, instruktor gwiazdora Realu Madryt prywatnie jest kibicem, ale wspiera inny klub z Madrytu, czyli Atletico. Dodajmy, że Francuz ma już 27 lat, a więc na możliwość samodzielnego prowadzenia samochodu czeka prawie dziesięć lat.

Do momentu odniesienia kontuzji, Mbappe rozegrał 33 mecze w tym sezonie w barwach Realu Madryt. Jego dorobek strzelecki może imponować, ponieważ we wszystkich rozgrywkach zdobył aż 38 goli, a do tego zanotował 6 asyst.