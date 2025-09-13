Barcelona i Liverpool stają do rywalizacji o kluczowego defensora

12:59, 13. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  El Nacional / Fabrizio Romano (X)

FC Barcelona po zakończeniu okna transferowego koncentruje się na kolejnej sesji transferowej. Według wieści El Nacional mistrzowie La Liga mogą ruszyć po środkowego obrońcę.

Marc Guehi
fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Marc Guehi wciąż łączony z FC Barceloną

FC Barcelona cały czas uważnie analizuje rynek transferowy pod kątem ewentualnych wzmocnień defensywy. To jedna z kluczowych pozycji, która wymaga wzmocnienia. Władze klubu miały zwrócić uwagę na Marca Guehiego z Crystal Palace. Tymczasem nowe informacje na temat zawodnika przekazał El Nacional.

Marc Guehi to 25-krotny reprezentant Anglii, mający umowę ważną z klubem z Londynu do końca czerwca 2026 roku. Źródła na Wyspach Brytyjskich przekonują natomiast, że sternicy Crystal Palace mogą być otwarci na sprzedaż piłkarza już w styczniu. Władze klubu zdają sobie sprawę, że zatrzymanie zawodnika będzie trudne, więc są gotowi sprzedać go za 20 milionów euro. Ta suma miałaby być rozsądna dla sterników Blaugrany.

Ciekawe jest jednak to, że nie tylko Barcelona jest zainteresowana Markiem Guehim. Piłkarz znalazł się też na liście życzeń Liverpoolu. Ostatnio wprost o zawodnika został zapytany menedżer The Reds. Z kolei dziennikarz Fabrizio Romano zacytował jego wypowiedź.

– Myślę, że byłoby śmieszne, gdybym zaprzeczył, że byliśmy blisko podpisania kontraktu z Marcem Guehim… Takie rzeczy zdarzają się w piłce nożnej. Oczywiście chcielibyśmy go pozyskać. Czy będziemy próbować w styczniu lub latem przyszłego roku? Nie mogę tego powiedzieć – przekazał Arne Slot.

Liverpool po rozegraniu trzech kolejek ma dziewięć punktów na koncie. W czwartej serii gier zmierzy się z Burnley.

Czytaj więcej: Chelsea szuka nowych gwiazd. Stawia na kreatywność