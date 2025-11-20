Mbappe miał problem przy Viniciusie. Teraz jest liderem Realu

Kylian Mbappe miał trudny debiutancki sezon w Realu Madryt, ale teraz jego pozycja jest niepodważalna. O rozwoju gwiazdora mówi Thibaut Courtois.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe mocno się rozwinął. To lider Realu

Real Madryt w tym sezonie jest faworytem do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Xabi Alonso rozpoczął swoje rządy w klubie bardzo pozytywnie, bowiem jego zespół to lider tabeli. Ma również za sobą cenne zwycięstwo nad Barceloną w ostatnim El Classico.

Pod wodzą Alonso doszło do sporych zmian w dynamice drużyny. Na wstępie określił Kyliana Mbappe główną gwiazdą ofensywy i jej liderem. Dostosować musiał się do tego Vinicius Junior, który wcześniej był traktowany na równi z Francuzem. W poprzednim sezonie Carlo Ancelotti starał się dać obu zawodnikom wystarczająco swobody, co niekoniecznie się sprawdziło. Mbappe miał problem z aklimatyzacją na Santiago Bernabeu, a jego występy często były krytykowane.

Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Mbappe lideruje zarówno na boisku, jak i w szatni. Korzysta na tym Real, dla którego w tym sezonie zdobył już 18 bramek. Thibaut Courtois dostrzega w nim sporą przemianę i sugeruje, że na jego postawę sprzed kilku miesięcy wpływ mogła mieć niejasna sytuacja z Viniciusem.

– W tym sezonie widzimy jeszcze lepszego Kyliana. Wrzucił wyższy bieg. Rok temu szukał swojej pozycji w zespole przy Viniciusie i pozostałych. Teraz mocno ciągnie całą drużynę. Myślę, że czuć w nim prawdziwego lidera. Z każdym meczem będzie to czuć jeszcze bardziej, bo jest tutaj krótko – ocenił bramkarz Realu Madryt.