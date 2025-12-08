Mbappe kontuzjowany! Wiadomo, co z występem w meczu Real – Man City

16:10, 8. grudnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Cope

Kylian Mbappe rozegrał cały mecz z Celtą Vigo, ale w trakcie spotkania doznał kontuzji. Z informacji serwisu Cope wynika, że złamał palec w lewej ręce. Mimo to ma wystąpić w starciu Real Madryt - Man City.

Kylian Mbappe
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe złamał palec w lewej ręce

Real Madryt ponownie rozczarował swoich kibiców, przegrywając przed własną publicznością z Celtą Vigo (0:2). Na dodatek kontuzji doznał Eder Militao. Kluczowy obrońca Los Blancos będzie pauzował przez co najmniej cztery miesiące. Oprócz niego w najbliższym meczu nie zagrają także Dean Huijsen i Eduardo Camavinga, którzy również zmagają się z urazami.

Nieobecność trzech wyżej wymienionych zawodników to nie koniec problemów Xabiego Alonso. Okazuje się, że w meczu z Celtą kontuzji doznał jeszcze jeden piłkarz. Jak donosi serwis Cope spotkanie ze złamanym palcem serdecznym lewej ręki dokończył Kylian Mbappe.

Mbappe to najlepszy zawodnik Realu Madryt w trwającym sezonie. W związku z tym ewentualna absencja Francuza byłaby dużym osłabieniem zespołu. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że Królewscy znajdują się aktualnie w kryzysie, o czym świadczą ich wyniki. Na całe szczęście zarówno sztab, jak i kibice mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ 26-latek nie będzie musiał pauzować.

Oznacza to, że Mbappe będzie mógł wystąpić w zbliżającym się hicie Ligi Mistrzów. Real Madryt w środę (10 grudnia) zmierzy się z Manchesterem City na Bernabeu. Spotkanie będzie kluczowe dla obu drużyn, ponieważ walczą o zajęcie miejsca w TOP8. Przypomnijmy, że najlepsza ósemka po fazie ligowej uzyska bezpośredni awans do 1/8 finału. Pozostałe drużyny z miejsc 9-24 zagrają dodatkowy dwumecz.

