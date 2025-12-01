Mbappe dogonił liderów, Lewandowski daleko. Klasyfikacja Złotego Buta

Klasyfikacja Złotego Buta: Mbappe, Kane i Haaland idą łeb w łeb
Kylian Mbappe jako jedyny z trzech najskuteczniejszych zawodników w TOP5 ligach w Europie zdołał wpisać się na listę strzelców w miniony weekend. Francuz wykorzystał rzut karny w meczu Girona – Real Madryt, czym zapewnił Los Blancos cenny punkt. Łącznie ma na swoim koncie 14 goli w lidze. Tym samym zrównał się liczbą bramek z liderami klasyfikacji Złotego Buta.
Tyle samo goli w rozgrywkach ligowych ma Harry Kane (Bayern Monachium) i Erling Haaland (Manchester City). Żaden z nich nie zdołał zdobyć kolejnej bramki, więc cała trójka ma na swoim koncie tyle samo punktów w walce o Złotego Buta.
W TOP5 klasyfikacji Złotego Buta jest też dwóch mało znanych piłkarzy. 28 punktów, czyli tyle samo co Mbappe, Kane i Haaland ma napastnik łotewskiego FC RFS – Darko Lemajić. Z kolei 27 punktów co jest wynikiem 18 goli dla Djurgardens ma August Priske.
Zasady punktowania w walce o Złotego Buta są różne w zależności od pozycji ligi w rankingu UEFA. Każdy gol w ligach TOP5 ma mnożnik x2, a gole zdobywane w ligach z miejsc 6-21 mają współczynnik x1.5. W pozostałych ligach każdy gol to jeden punkt.
|Miejsce
|Zawodnik
|Klub
|Liczba goli
|Liczba punktów
|1.
|Harry Kane
|Bayern Monachium
|14
|28
|2.
|Erling Haaland
|Manchester City
|14
|28
|3.
|Kylian Mbappe
|Real Madryt
|14
|28
|4.
|Darko Lemajić
|FC RFS
|28
|28
|5.
|August Priske
|Djurgardens IF
|18
|27
Na odległym miejscu w klasyfikacji Złotego Buta jest na ten moment Robert Lewandowski. Napastnik FC Barcelony zdobył jak dotąd 8 bramek, więc ma 16 punktów, co daje mu dopiero 44. miejsce w rankingu.