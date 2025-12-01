Mbappe dogonił liderów, Lewandowski daleko. Klasyfikacja Złotego Buta

Złoty But to nagroda dla najskuteczniejszego piłkarza sezonu. W bieżącej kampanii walczą o niego Kylian Mbappe, Harry Kane i Erling Haaland. Na odległym miejscu jest Robert Lewandowski.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Robert Lewandowski

Klasyfikacja Złotego Buta: Mbappe, Kane i Haaland idą łeb w łeb

Kylian Mbappe jako jedyny z trzech najskuteczniejszych zawodników w TOP5 ligach w Europie zdołał wpisać się na listę strzelców w miniony weekend. Francuz wykorzystał rzut karny w meczu Girona – Real Madryt, czym zapewnił Los Blancos cenny punkt. Łącznie ma na swoim koncie 14 goli w lidze. Tym samym zrównał się liczbą bramek z liderami klasyfikacji Złotego Buta.

Tyle samo goli w rozgrywkach ligowych ma Harry Kane (Bayern Monachium) i Erling Haaland (Manchester City). Żaden z nich nie zdołał zdobyć kolejnej bramki, więc cała trójka ma na swoim koncie tyle samo punktów w walce o Złotego Buta.

W TOP5 klasyfikacji Złotego Buta jest też dwóch mało znanych piłkarzy. 28 punktów, czyli tyle samo co Mbappe, Kane i Haaland ma napastnik łotewskiego FC RFS – Darko Lemajić. Z kolei 27 punktów co jest wynikiem 18 goli dla Djurgardens ma August Priske.

Zasady punktowania w walce o Złotego Buta są różne w zależności od pozycji ligi w rankingu UEFA. Każdy gol w ligach TOP5 ma mnożnik x2, a gole zdobywane w ligach z miejsc 6-21 mają współczynnik x1.5. W pozostałych ligach każdy gol to jeden punkt.

Miejsce Zawodnik Klub Liczba goli Liczba punktów 1. Harry Kane Bayern Monachium 14 28 2. Erling Haaland Manchester City 14 28 3. Kylian Mbappe Real Madryt 14 28 4. Darko Lemajić FC RFS 28 28 5. August Priske Djurgardens IF 18 27 Dane: Transfermarkt

Na odległym miejscu w klasyfikacji Złotego Buta jest na ten moment Robert Lewandowski. Napastnik FC Barcelony zdobył jak dotąd 8 bramek, więc ma 16 punktów, co daje mu dopiero 44. miejsce w rankingu.