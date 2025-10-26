Rashford nie chce go w składzie! Poprosił o to Flicka

Marcus Rashford nie jest zadowolony ze współpracy z jednym z graczy FC Barcelony. Anglik poprosił Hansiego Flicka, aby Gerard Martin nie wyszedł w wyjściowym składzie na mecz z Realem Madryt - donosi "El Nacional".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford nie chce Gerarda Martina w składzie

W niedzielne popołudnie oczy całego piłkarskiego świata będą zwrócone na Hiszpanię. Tego dnia Real Madryt przed własną publicznością podejmie FC Barcelonę. Spotkania między tymi zespołami zawsze wzbudzają olbrzymie emocje. Nie inaczej jest teraz. Drużyny walczą między sobą oczywiście o mistrzostwo La Ligi, więc nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje z obozu FC Barcelony przekazuje „El Nacional”. Otóż w roli głównej pojawił się Marcus Rashford. Reprezentant Anglii nie jest zadowolony bowiem ze współpracy z jednym z zawodników Dumy Katalonii. Skrzydłowy pojawił się u Hansiego Flicka z prośbą, aby Gerard Martin w meczu z Realem Madryt nie pojawił się na boisku w pierwszym składzie.

Marcus Rashford miał okazję występować na jednej stronie z młodym Hiszpanem w meczu przeciwko Paris Saint-Germain. Defensor zagrał wówczas przeciętne zawody, co nie umknęło uwadze Anglika. Były gracz Manchesteru United ma świadomość, że 23-latek będzie miał jeszcze większe problemy z piłkarzami Realu Madryt, więc zaproponował Hansiemu Flickowi rotację na pozycji lewego obrońcy.

Szkoleniowiec FC Barcelony ma zatem spory ból głowy. Gerard Martin jest jedynym w pełni zdrowym lewym defensorem. Alejandro Balde wciąż dochodzi do siebie po kontuzji, więc nie jest pewne czy będzie w stu procentach gotowy na mecz z Realem Madryt.