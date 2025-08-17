Mallorca miała rację! Barcelona skorzystała na błędzie arbitra

FC Barcelona wygrała z Realem Mallorca (3:0). Kontrowersję wywołał jednak drugi gol Katalończyków, który nie powinien paść. Według Komitetu Technicznego Sędziów gra powinna była zostać przerwana.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Luis Munuera Montero

Komitet Techniczny Sędziów LaLiga: Sędzia powinien przerwać atak Barcelony

FC Barcelona w sobotę wieczorem oficjalnie rozpoczęła sezon od meczu z Realem Mallorca w 1. kolejce LaLiga. Duma Katalonii grając o dwóch zawodników więcej, wygrała bez problemów (3:0). W Hiszpanii wybuchła jednak poważna kontrowersja, ponieważ drugi gol wzbudził wiele znaków zapytania. Zanim Ferran Torres wpisał się na listę strzelców, doszło do niebezpiecznego incydentu.

Jeden z zawodników Mallorki padł na murawę, po tym jak piłka po strzale Lamine Yamala trafiła go w głowę. Choć regulamin jasno mówi, że gra w takim przypadku powinna zostać przerwana, to sędzia Jose Luis Munuera Montero nie użył gwizdka, pozwalając Barcelonie grać.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Finalnie po ogromnym zamieszaniu futbolówka znalazła się pod nogami Ferrana Torresa, który strzelając zza pola karnego, zmieścił piłkę w siatce. Zawodnicy oraz sztab szkoleniowy Realu Mallorca protestowali, ale sędzia podtrzymał decyzję o prawidłowo zdobytej bramce.

Na wydarzenia z meczu Mallorca – Barcelona zareagował Komitet Techniczny Sędziów LaLiga. Ich werdykt jest jasny, a mianowicie Jose Luis Munuera Montero popełnił poważny błąd, ponieważ jego obowiązkiem było przerwać grę, zwłaszcza gdy piłka była w powietrzu. Na dodatek trzymając gwizdek przy ustach, zdezorientował zawodników drużyny gospodarzy.