Mallorca miała rację! Barcelona skorzystała na błędzie arbitra

16:52, 17. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Archivo VAR

FC Barcelona wygrała z Realem Mallorca (3:0). Kontrowersję wywołał jednak drugi gol Katalończyków, który nie powinien paść. Według Komitetu Technicznego Sędziów gra powinna była zostać przerwana.

Jose Luis Munuera Montero
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Luis Munuera Montero

Komitet Techniczny Sędziów LaLiga: Sędzia powinien przerwać atak Barcelony

FC Barcelona w sobotę wieczorem oficjalnie rozpoczęła sezon od meczu z Realem Mallorca w 1. kolejce LaLiga. Duma Katalonii grając o dwóch zawodników więcej, wygrała bez problemów (3:0). W Hiszpanii wybuchła jednak poważna kontrowersja, ponieważ drugi gol wzbudził wiele znaków zapytania. Zanim Ferran Torres wpisał się na listę strzelców, doszło do niebezpiecznego incydentu.

Jeden z zawodników Mallorki padł na murawę, po tym jak piłka po strzale Lamine Yamala trafiła go w głowę. Choć regulamin jasno mówi, że gra w takim przypadku powinna zostać przerwana, to sędzia Jose Luis Munuera Montero nie użył gwizdka, pozwalając Barcelonie grać.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA do 50 zł i gra BEZ PODATKU w Betclic! Odbierz z kodem promocyjnym GOALPL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie 






Finalnie po ogromnym zamieszaniu futbolówka znalazła się pod nogami Ferrana Torresa, który strzelając zza pola karnego, zmieścił piłkę w siatce. Zawodnicy oraz sztab szkoleniowy Realu Mallorca protestowali, ale sędzia podtrzymał decyzję o prawidłowo zdobytej bramce.





Na wydarzenia z meczu Mallorca – Barcelona zareagował Komitet Techniczny Sędziów LaLiga. Ich werdykt jest jasny, a mianowicie Jose Luis Munuera Montero popełnił poważny błąd, ponieważ jego obowiązkiem było przerwać grę, zwłaszcza gdy piłka była w powietrzu. Na dodatek trzymając gwizdek przy ustach, zdezorientował zawodników drużyny gospodarzy.






    
POLECAMY TAKŻE

    

		


    

		            Jose Luis Munuera Montero
		    


	
	

		Mallorca miała rację! Barcelona skorzystała na błędzie arbitra		

	





    

		            Joan Laporta
		    


	
	

		Barcelona szuka nowego zawodnika. Musi spełniać nietypowe wymagania		

	





    

		            Robert Lewandowski
		    


	
	

		Lewandowski wróci na kolejny mecz Barcelony? Pojawiły się nowe informacje