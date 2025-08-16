Wielka kontrowersja w meczu Barcelony. Dyskusyjna bramka [WIDEO]

20:25, 16. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Eleven Sports

Barcelona do przerwy prowadziła w meczu z RCD Mallorcą (2:0) w 1. kolejce La Liga. Spore kontrowersje wzbudził gol Ferrana Torresa.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu:

Dominacja Barcelony na Majorce

FC Barcelona wchodzi w nowy sezon jako obrońca mistrzowskiego tytułu. Problemy finansowe sprawiły jednak, że Joan Laporta nie mógł pozwolić sobie na wymarzone transfery. Klub zasilił m.in. bramkarz Joan Garcia oraz Marcus Rashford, który został wypożyczony z Manchesteru United.

Co ciekawe, do ostatnich godzin ważyły się kwestie związane z rejestracją obu zawodników w La Liga. W sobotnim spotkaniu zabrakło Wojciecha Szczęsnego oraz Roberta Lewandowskiego. Doświadczony napastnik podczas przygotowań doznał urazu uda.

Już w ósmej minucie bramkę dla Katalończyków zdobył Raphinha, który wykończył głową dośrodkowanie od Lamine Yamala. W 23. minucie wynik podwyższył Ferran Torres, jednak jego gol wywołał ogromne kontrowersje. Chwilę przed zdobyciem bramki, jeden z zawodników Mallorki padł na murawę. Piłkarze gości domagali się przerwania gry, ale arbiter nie zdecydował się na użycie gwizdka. Barcelona kontynuowała akcję, a futbolówka spadła pod nogi Torresa, który mocnym strzałem nie dał szans bramkarzowi.

Tymczasem w 39. minucie z boiska wyleciał Vedat Muriqi, który obejrzał czerwoną kartkę. Kosowianin kopnął butem w twarz Joana Garcíę, a bramkarz Barcelony długo nie mógł się podnieść z murawy.

