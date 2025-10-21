Luis de la Fuente podsumował Yamala. Zaprzeczył wszystkiemu

08:03, 21. października 2025
Jakub Boroń
Źródło:  El Hormiguero

Lamine Yamal nieustannie wzbudza duże emocje w mediach. Jednak selekcjoner Luis de la Fuente w programie "El Hormiguero" pozytywnie ocenił dojrzałość gwiazdora Barcelony.

Lamine Yamal

Luis de la Fuente podsumował Yamala

Luis de la Fuente był gościem popularnego programu „El Hormiguero”, gdzie opowiedział o kulisach pracy z reprezentacją Hiszpanii. Jednym z głównych tematów rozmowy był oczywiście Lamine Yamal, który w wieku 18 lat jest już liderem zarówno Barcelony, jak i kadry narodowej.

Selekcjoner przyznał, że imponuje mu sposób, w jaki młody piłkarz radzi sobie z presją. „Pomyślmy o tym, jak niesamowite jest to, że chłopak, który trafił do nas jako 16-latek, potrafi robić takie rzeczy. To wyjątkowe” – powiedział de la Fuente.

Trener podkreślił, że Yamal wyróżnia się nie tylko talentem, ale i podejściem do zawodu. „Oprócz tego, że ma ogromne umiejętności, trenuje z pełnym zaangażowaniem, rywalizuje, znosi presję, kamery i ciągłe zainteresowanie mediów. A mimo to zachowuje spokój. To bardzo trudne, więc doceniajmy to” – dodał. W ten sposób selekcjoner zaprzeczył wszystkim plotkom medialnym wokół nastolatka.

De la Fuente porównał sytuację Yamala do swojej młodości, przyznając, że sam nie poradziłby sobie z takim zainteresowaniem. „Mnie by to przytłoczyło. Ale tacy zawodnicy jak on potrafią to udźwignąć” – stwierdził z uznaniem.

Selekcjoner zdradził też, że w prywatnych rozmowach Yamal jest zaskakująco dojrzały. „To chłopak, który potrafi słuchać i rozumie, co się wokół niego dzieje. W relacjach jest spokojny i bardzo rozsądny jak na swój wiek” – zakończył.

Yamal niedawno wrócił po kontuzji i wystąpił w wygranym przez Barcelonę meczu z Gironą. Teraz szykuje się do spotkania z Olympiakosem w Lidze Mistrzów oraz do niedzielnego El Clásico na Santiago Bernabeu.

