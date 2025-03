PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski z trzybramkową przewagą nad Mbappe

W niedzielne popołudnie Barcelona na Estadi Olimpic Lluís Companys podejmowała Gironę w ramach 29. kolejki La Liga. Robert Lewandowski wystąpił w tym spotkaniu od pierwszej minuty i ustrzelił dublet.

W pierwszej połowie reprezentant Polski miał jedną dogodną sytuację, jednak kapitalną interwencją popisał się Paulo Gazzaniga. Mimo to w drugiej odsłonie meczu w 61. minucie napastnik Blaugrany zdołał pokonać argentyńskiego golkipera i to w pięknym stylu po dośrodkowaniu z głowy Fermina Lopeza. Z perspektywy zespołu Hansiego Flicka było to bardzo ważne trafienie, ponieważ padło ono przy rezultacie 1:1, dzięki czemu objęli prowadzenie.

Kilka minut później reprezentant Polski próbował ponownie zaskoczyć golkipera Girony, jednak nieskutecznie. Ale już w 77. minucie Polak zdołał podwyższyć prowadzenie Barcelony na 3:1. Asystę przy tym trafieniu zanotował Frenkie de Jong.

Jest to trzeci ligowy mecz z rzędu kiedy 36-latek trafia do siatki. Trzy dni temu strzelił bramkę Osasunie (3:0), a przed przerwą reprezentacyjną w spotkaniu przeciwko Atletico Madryt (4:2).

