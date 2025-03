Lewandowski nie do zatrzymania! Dublet w meczu Barcelona – Girona [WIDEO]

Robert Lewandowski zdobył dwie bramki w meczu FC Barcelona - Girona. Tym samym napastnik ma na swoim koncie już 25 goli w La Lidze. To najlepszy sezon Polaka pod względem bramek w lidze odkąd dołączył do Blaugrany.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski z dubletem, 24. i 25. trafienie w lidze w tym sezonie

FC Barcelona w niedzielę po południu podejmowała Gironę na Estadio Olimpico. Spotkanie od początku układało się pod dyktando gospodarzy, którzy regularnie zagrażali bramce gości. Dogodne okazje do zdobycia gola mieli m.in. Robert Lewandowski czy Lamine Yamal. Przy strzałach obu zawodników świetnymi interwencjami popisał się Paolo Gazzaniga.

Do 61. minuty meczu Girona liczyła, że sprawi niespodziankę, lecz wtedy sprawy w swoje ręce wziął kapitan reprezentacji Polski. 36-latek popisał się efektownym trafieniem w dość ekwilibrystyczny sposób. Polak umieścił futbolówkę w siatce po asyście Fermina Lopeza.

𝐑𝐎𝐎𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈! 🇵🇱🔥 Co za wykończenie Polskiego napastnika! 🤯 Barcelona prowadzi z Gironą 2:1!



📺 Transmisja w CANAL+ SPORT i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/VsyZSXUn6y — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 30, 2025

Tym samym Lewandowski wyprowadził Barcelonę na prowadzenie (2:1). Wcześniej do siatki po stronie gospodarzy trafił Ladislav Krejci, notując gola samobójczego. Z kolei dla gości w 53. minucie meczu na listę strzelców wpisał się Arnaut Danjuma.

Polak ponownie trafił do siatki w 77. minucie meczu, podwyższając wynik meczu na (3:1). W tym sezonie napastnik ma już na swoim koncie 25 goli w lidze hiszpańskiej. Oznacza to, że dla Lewandowskiego to najlepszy sezon pod względem bramek w La Liga odkąd został piłkarzem “Dumy Katalonii”. Poprzednie kampanie kończył z dorobkiem 23 i 19 goli.