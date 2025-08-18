Lewandowski wróci na mecz z Levante. Wiadomo, co ze zgrupowaniem reprezentacji

Robert Lewandowski będzie gotowy na mecz Levante - Barcelona w 2. kolejce LaLiga. Jak informuje Mateusz Ligęza z Radia Zet, uraz mięśniowy nie był tak poważny. Oznacza to, że obecność napastnika na zgrupowaniu reprezentacji Polski nie jest zagrożona.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski będzie mógł przyjechać na wrześniowe zgrupowanie

FC Barcelona w minioną sobotę rozegrała pierwszy mecz nowego sezonu LaLiga. Katalończycy pokonali na wyjeździe Real Mallorca (3:0). W spotkaniu nie wystąpił Robert Lewandowski, który przed Pucharem Gampera doznał urazu mięśniowego. Choć pierwsze prognozy sugerowały, że napastnik będzie pauzował przez kilka tygodni, to ostatecznie stan zdrowia piłkarza wygląda dużo lepiej.

Najnowsze informacje sugerują, że Robert Lewandowski będzie gotowy na najbliższy mecz z Levante. Mateusz Ligęza z Radia Zet przekazał, że uraz nie był tak poważny, jak w poprzednim sezonie przed dwumeczem z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. Aktualna kontuzja była wynikiem przeciążeń po przedsezonowym tournée w Azji.

Co więcej, dziennikarz poinformował, że przyjazd Lewandowskiego na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski nie jest zagrożony. Oznacza to, że w najbliższych meczach z Holandią oraz Finlandią kibice prawdopodobnie doczekają się powrotu byłego kapitana do gry z orzełkiem na piersi. Przypomnijmy, że 36-latek zrezygnował z gry w kadrze ze względu na konflikt z Michałem Probierzem. Na oficjalne potwierdzenie udziału w zgrupowaniu trzeba będzie poczekać do ogłoszenia powołań.

Jan Urban, czyli nowy selekcjoner reprezentacji Polski zdradził, że Lewandowski wyraził chęć powrotu do reprezentacji. Aktualnie licznik występów w drużynie narodowej zatrzymał się na 158 meczach, w których zdobył 85 goli.