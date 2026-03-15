Lewandowski tym razem na ławce? Media przewidują skład Barcelony

Barcelona w niedzielę zagra mecz ligowy z Sevillą. Kilka dni później czeka ją natomiast rewanż z Newcastle United. Hiszpańskie media zgodnie twierdzą, że Hansi Flick posadzi Roberta Lewandowskiego na ławce.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski tym razem na ławce. Flick szykuje go na rewanż?

Barcelona kilka dni temu zremisowała na wyjeździe z Newcastle United 1-1. Ma przed sobą rewanż przed własną publicznością, więc jest faworytem w walce o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Zanim do tego dojdzie, w niedzielę zmierzy się w lidze z Sevillą. To również ważny mecz w kontekście rywalizacji o mistrzostwo Hiszpanii. Real Madryt wygrał swoje spotkanie, więc zbliżył się do lidera tabeli na punkt.

Hansi Flick być może posadzi kilku czołowych zawodników, tak aby byli gotowi na rewanżowe spotkanie z Newcastle United. Hiszpańskie media zgodnie twierdzą, że na ławce rezerwowych zasiądzie Robert Lewandowski, a od pierwszej minuty wystąpi Ferran Torres. To Polak znalazł się w wyjściowym składzie na ostatnie starcie ze Srokami w Lidze Mistrzów, więc teraz szansę otrzyma Hiszpan.

Wszystko wskazuje na to, że Lewandowski będzie mógł w niedzielę poprawić swój dorobek tylko po wejściu z ławki rezerwowych. W tym sezonie uzbierał 14 bramek oraz 3 asysty w 34 występach. Rywalizacja z Ferranem o pierwszy skład trwa od miesięcy. Flick stara się rotować na tej pozycji, tak aby obaj piłkarze pozostawali w rytmie. Hiszpański snajper do tej pory trafił do siatki 16 razy.

Na ławce znajdzie się też oczywiście Wojciech Szczęsny, który jest tylko zmiennikiem Joana Garcii. Flick nie zwykł go sadzać, o ile ten jest zdolny do gry.