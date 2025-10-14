Lewandowski nie zagra w wielkim meczu. Hiszpanie przesądzają

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona poważnie osłabiona. Lewandowski wypada na El Clasico

Robert Lewandowski podczas październikowego zgrupowania reprezentacji Polski opuścił mecz towarzyski z Nową Zelandią, aby być w pełni gotowym na eliminacyjną potyczkę przeciwko Litwie. Kapitan polskiej kadry zagrał od pierwszej minuty i nawet zdobył bramkę, pomagając w zwycięstwie 2-0. Ten występ okrasił jednak kontuzją, która eliminuje go z gry na kilka tygodni.

Barcelona potwierdziła, że Lewandowski nabawił się urazu, a dokładniej naderwania mięśnia dwugłowego uda. Operacja oczywiście nie jest potrzebna, ale należy wdrożyć rehabilitację, która może potrwać nawet kilka tygodni. To fatalna wiadomość dla Blaugrany, która ma problemy kadrowe od początku sezonu, a ostatnio musiała sobie radzić też bez Lamine Yamala oraz Raphinhi.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Lewandowski wyzdrowieje w ciągu najbliższych trzech tygodni. W przypadku jakichkolwiek komplikacji jego absencja może się wydłużyć do 4-5 tygodni. Hiszpańskie media są natomiast zgodne, że Polaka zabraknie w najbliższym El Clasico, które odbędzie się już 26 października. nie ma szans, aby Lewandowski zdążył wrócić do pełnej sprawności przed hitowym meczem z Realem Madryt.

37-latek zaczął ten sezon na ławce rezerwowych, a potem wywalczył miejsce w składzie. Hansi Flick rotuje między nim a Ferranem Torresem, oszczędzając Polaka znacznie częściej, niż w poprzedniej kampanii. Lewandowski uzbierał dotąd cztery bramki.