Lewandowski poskromi Real w El Clasico? Nieprzychylna historia

Magara Press SL / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Real Madryt kontra FC Barcelona, czyli niedzielne El Clasico

W niedzielę (21 kwietnia) na Santiago Bernabeu odbędzie się jeden z najważniejszych meczów na świecie. Pewnie zmierzający po tytuł Real Madryt podejmie łudzącą się na odrobienie strat FC Barcelonę. Aktualnie Duma Katalonii traci do Królewskich osiem punktów i wygrana w El Clasico jest ostatnią nadzieją, która może doprowadzić do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Tak czy siak zadanie będzie bardzo trudne, bo do końca sezonu pozostało tylko siedem kolejek.

Robert Lewandowski kontra Real Madryt

Nie da się ukryć, że kibice FC Barcelony bardzo duże nadzieje wiążą z występem Roberta Lewandowskiego. Lider ofensywy Blaugrany błysnął przy okazji ostatniego meczu w Superpucharze Hiszpanii, zdobywając jednego gola. Jednak wówczas Królewscy byli zbyt silni i odnieśli przekonujące zwycięstwo 4:1.

Lewy w barwach Barcy rozegrał przeciwko Realowi łącznie sześć meczów. Ich bilans to dwie wygrane i aż cztery porażki. Polak może pochwalić się w Klasykach zdobyciem dwóch goli oraz zanotowaniem dwóch asyst.

Bilans Lewandowskiego w El Clasico

Mecze 6 Zwycięstwa 2 Remisy 0 Porażki 4 Gole 2 Asysty 2

Znacznie lepiej wygląda ogólny bilans Roberta Lewandowskiego. Oprócz Barcelony kapitan reprezentacji Polski mierzył się z Realem w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium. W pamięci kibiców zapewne najbardziej zapadł popis z półfinału Ligi Mistrzów w sezonie 2012/2013, gdy Lewy wbił Królewskim aż cztery gole, dając BVB zwycięstwo 4:1.

Ogólny bilans Lewandowskiego w meczach z Realem

Mecze 14 Zwycięstwa 5 Remisy 2 Porażki 7 Gole 8 Asysty 3

