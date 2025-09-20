Man United szykuje ofertę za gwiazdę Realu Madryt. Hitowy transfer możliwy latem

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Federico Valverde może dołączyć do Manchesteru United w 2026 roku

Manchester United planuje mocne uderzenie na rynku transferowym w przyszłym roku. Czerwone Diabły tego lata skupili się przede wszystkim na wzmocnieniu linii ofensywnej, pozyskując Matheusa Cunhę, Bryana Mbeumo i Benjamina Sesko. Na Old Trafford dołączył także belgijski bramkarz Senne Lammens. Pomimo sygnałów, że środek pola wymaga wzmocnień, Ruben Amorim nie otrzymał nowego pomocnika.

Jak donosi serwis „TEAMtalk”, sytuacja ma się zmienić w nadchodzących miesiącach. Priorytetem klubu z Old Trafford ma być środkowy pomocnik, a w centrum uwagi znalazła się jedna z największych gwiazd Realu Madryt, Federico Valverde.

27-letni Urugwajczyk w barwach Królewskich rozegrał łącznie 329 meczów, w których zdobył 32 bramki i dorzucił 33 asysty. Serwis Transfermarkt.de wycenia zawodnika pochodzącego z Montevideo na 130 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje na Santiago Bernabeu do czerwca 2029 roku. Valverde imponuje nie tylko liczbami, ale także uniwersalnością i dynamiką w środku pola.

Warto dodać, że na liście życzeń Manchesteru United znajdują się również Carlos Baleba z Brighton & Hove Albion oraz Adam Wharton z Crystal Palace. Latem transfer Valverde mógłby stanowić spektakularne wzmocnienie pomocy. Po bieżącym sezonie z Old Trafford może pożegnać się Casemiro, który ma na stole atrakcyjne oferty z Arabii Saudyjskiej.