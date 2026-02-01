Lewandowski oceniony po ostatnim meczu. „To skarb”

Barcelona pokonała wczoraj Elche, a Robert Lewandowski w tym meczu zaliczył pół godziny gry. Hiszpańskie media jednak dość krytycznie oceniły jego występ tego wieczora.

SPP Sport Press Photo l Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski oceniony za ostatni mecz z Elche

Robert Lewandowski w obecnej kampanii pełni już raczej rolę zawodnika, który jest gdzieś pomiędzy pierwszym składem, a ławką rezerwowych. Nie da się ukryć, że coraz częściej Polak rozpoczyna spotkania właśnie w ten drugi sposób, co naturalnie spowodowane jest wiekiem. Niemniej nadal cieszyć może po pierwsze to, że dostaje swoje szanse regularnie od Hansiego Flicka, a po drugie, że jednak w tych ważniejszych, bardziej prestiżowych spotkaniach, rozpoczyna od pierwszej minuty.

Podczas wczorajszego meczu Barcelony z Elche kapitan naszej reprezentacji zameldował się na murawie w 62. minucie rywalizacji. Przez nieco ponad pół godziny gry nie miał jednak zbyt wiele okazji do wykazania się. Hiszpańskie media to zauważyły i w tradycyjny dla siebie sposób, dość mocno wypunktowały.

– Polak przez pół godziny, którą dał mu Flick, nie miał praktycznie żadnego wpływu na grę i nie wysilał się zbytnio w pressingu – czytamy na łamach „Mundo Deportivo”.

– Posiadanie takiego rezerwowego jak Polak to prawdziwy luksus. Będą mecze, w których będzie miał decydujące znaczenie – dodał z kolei „Sport”.

Robert Lewandowski w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 25 spotkań, w których zdobył 12 goli oraz zanotował trzy asysty. Kapitan reprezentacji Polski łącznie w barwach FC Barcelony ma na koncie 113 trafień w 172 meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-latka na 9 milionów euro.

