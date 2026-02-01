Real wierzy, że ten transfer zrobi różnicę. Oczekuje, że gwiazdor wykona pierwszy krok

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real chce, aby Vitinha pomógł w transferze

Real Madryt w tym sezonie spisuje się bardzo, ale to bardzo słabo. Królewscy odstają od rywalizacji o mistrzostwo Hiszpanii w lidze, a do tego także w Lidze Mistrzów mają spore problemy. Zagrają bowiem w tych rozgrywkach w fazie play-off, o czym trudno było pomyśleć jeszcze kilka miesięcy temu. Niemniej taka jest rzeczywistość, a coraz więcej zaczyna wskazywać na to, że latem w klubie dojdzie do sporych zmian.

Przede wszystkim władze klubu intensywnie myślą o rewolucji kadrowej i wielu odejściach, a co za tym idzie, nowych twarzach, które mogłyby dołączyć do Królewskich. Jednym z takich graczy jest Vitinha. Według informacji przekazanych przez serwis „Diario AS”, Real Madryt jest bardzo zainteresowany możliwością pozyskania ofensywnego pomocnika Paris Saint-Germain, ale wie, że nie będzie to łatwe zadanie. Dlatego też oczekuje, że sam Vitinha lub jego otoczenie podejmą kroki zmierzające do transferu do Los Blancos.

Vitinha w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 30 spotkań, w których zdobył sześć goli oraz zanotował 10 asyst. 25-letni reprezentant Portugalii na koncie ma 183 mecze dla PSG oraz 25 trafień dla tego zespołu. W przeszłości reprezentował barwy m.in. FC Porto. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 110 milionów euro.

