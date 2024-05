fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie ma obaw w związku z Kylianem Mbappe w Realu Madryt

Kylian Mbappe niebawem ma zasilić szeregi Realu Madryt. Reprezentant Francji z końcem czerwca przestanie być zawodnikiem Paris Saint-Germain i ma zakotwiczyć w La Liga. O opinię na ten temat poproszony został ostatnio Robert Lewandowski.

– Nic nie zostało jeszcze oficjalnie powiedziane, ale wydaje się, że wszystkie drogi prowadzą do Realu Madryt. Bez strachu. To niesamowity zawodnik i jeśli przejdzie do Realu, będzie to bardzo silny zespół – mówił polski napastnik w rozmowie z Marką.

Lewy z konkretnym przekonaniem

– W każdym razie nasza mentalność powinna być taka, że ​​niezależnie od tego, jak dobry jest przeciwnik, możemy go pokonać, jeśli będziemy pracować razem jako zespół – kontynuował Lewandowski.

– Musimy być gotowi od pierwszego meczu, od pierwszych minut, ponieważ Real Madryt z pewnością będzie potrzebował czasu. Nie zagrają dobrze na początku rozgrywek, stracą punkty i musimy to wykorzystać. Nie po to, żeby ich dogonić, ale żeby ich wyprzedzić. Podobnie jak dwa sezony temu, kiedy były mecze, których nie mogliśmy wygrać, ale też nie przegraliśmy – mówił napastnik Barcelony.

35-letni napastnik ma kontrakt ważny z Katalończykami do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Lewandowski w trakcie kampanii 2023/2024 wystąpił w 48 spotkaniach, notując w nich 25 trafień i dziewięć asyst.

