Real pozyska argentyńską perełkę? Blisko kolejny transfer giganta

Młody talent z River Plate zasili Real Madryt

Real Madryt już ogłosił transfer z udziałem Kyliana Mbappe. Niemniej na tym jednym ruchu mistrzowie La Liga nie zamierzają poprzestać. Fichajes.net podaje, że szeregi Los Blancos może niebawem wzmocnić wielki talent River Plate. Źródło podaje, że Franco Mastantuono jest blisko transferu z udziałem zawodnika.

Argentyński klubu oczekuje za Mastantuono mniej więcej 45 milionów euro. Jasne jest jednak, że Real będzie chciał tę kwotę renegocjować. Jak przekonuje Fichajes.net, w interesie klubu z Madrytu ma być uniemożliwienie innym ekipom pozyskanie gracza, zwłaszcza z Premier League.

Sport sugeruje, że młody piłkarz jest już po słowie z działaczami Realu. Aczkolwiek dokładna data przeprowadzki 16-latka do madryckiej drużyny nie jest znana. W każdym razie zawodnik ma otrzymać czas na zaadoptowanie się do nowej rzeczywistości i nowego otoczenia. Niewykluczone, że finalnie Mastantuono dołączy do Realu nie wcześniej przed sezonem 2025/2026.

Ofensywny pomocnik ma kontrakt ważny z River Plate do końca grudnia 2026 roku. Mimo młodego wieku Mastantuono ma już na swoim koncie jeden występ w młodzieżowej reprezentacji Argentyny do lat 20. W ostatniej kampanii zawodnik wyceniany na 10 milionów euro wystąpił w 18 spotkaniach, strzelając w nich dwa gole i notując jedną asystę.

