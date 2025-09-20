Lewandowski nie weźmie udziału w gali Złotej Piłki. Oto delegacja Barcelony

Robert Lewandowski nie weźmie udziału w poniedziałkowej gali France Football. Jak podaje portal Jijantes napastnik zostanie w Hiszpanii. FC Barcelonę będą reprezentować m.in. Hansi Flick i Lamine Yamal.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Złota Piłka 2025: Robert Lewandowski opuści galę w Paryżu

W poniedziałek (22 września) odbędzie się uroczysta gala France Football, podczas której wręczona zostanie Złota Piłka. Uroczystość jak zawsze będzie mieć miejsce we Francji, a dokładnie w paryskim Theatre du Chatelet. Wśród nominowanych do kategorii „Piłkarza roku” znalazł się Robert Lewandowski. Reprezentant Polski ma jednak znikome szanse, aby zdobyć prestiżową nagrodę.

Wśród głównych faworytów wymienia się trzech zawodników: Lamine Yamal, Raphinha i Ousmane Dembele. Przecieki medialne sugerują, że France Football wybrało już zwycięzcę. Ma nim zostać gwiazdor Paris Saint-Germain, który został poinformowany o tym fakcie.

Serwis Jijantes poinformował, że nie wszyscy zawodnicy FC Barcelony udadzą się do Paryża na galę Złotej Piłki. W Hiszpanii zostanie m.in. Robert Lewandowski. Natomiast w skład delegacji Dumy Katalonii wejdzie Hansi Flick, Lamine Yamal, Pau Cubarsi i Raphinha. Ponadto na pokładzie samolotu znajdą się także przedstawicielki żeńskiego zespołu na czele z Ewą Pajor, Aitaną Bonmati i Alexią Putellas.

Warto dodać, że pod znakiem zapytania jest udział w uroczystości Realu Madryt. Królewscy prawdopodobnie nie pojawią się w poniedziałek w Paryżu, przedłużając bojkot rozpoczęty przed rokiem. Takie informacje podawał niedawno dziennik L’Equipe.