Robert Lewandowski rozpoczął przygotowania do nowego sezonu, mimo że oficjalna okres przygotowawczy Barcelony ruszy dopiero 13 lipca. Polak chce znów odegrać kluczową rolę, choć konkurencja w ataku będzie większa niż kiedykolwiek.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski trenuje przed startem nowego sezonu

Robert Lewandowski nie czeka na pierwszy trening pod wodzą Hansiego Flicka. 36-letni napastnik już teraz ćwiczy indywidualnie, co pokazał w opublikowanym na Instagramie nagraniu – wykonuje intensywne ćwiczenia sprawnościowe i oddaje strzały na bramkę. Po świetnym sezonie, w którym zdobył 42 gole i 3 asysty, Polak chce ponownie być liderem ofensywy Barcelony.

Końcówka ubiegłych rozgrywek nie była jednak idealna. Kontuzja w kluczowym momencie sezonu sprawiła, że Lewandowski opuścił kilka decydujących spotkań, a w rewanżu półfinału z Interem był w stanie zagrać jedynie dogrywkę.

Po sezonie Lewandowski zrezygnował z udziału w czerwcowych meczach reprezentacji Polski, co doprowadziło do napięć z selekcjonerem Michałem Probierzem. Trener odebrał mu opaskę kapitańską i przekazał ją Piotrowi Zielińskiemu, co spotkało się z ostrą reakcją napastnika. Ostatecznie Probierz zrezygnował z funkcji, a Lewandowski jest otwarty na dalsze występy w kadrze.

W Barcelonie sytuacja również się komplikuje. Klub liczy na transfer Nico Williamsa, co może wpłynąć na całą strukturę ofensywy. Raphinha mógłby częściej grać na pozycji Olmo, a sam Dani Olmo lub Ferran Torres mogliby występować jako fałszywa dziewiątka – bezpośrednio konkurując z Lewandowskim o miejsce w składzie.

