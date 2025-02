Lewandowski poznał plan Barcelony. Deco nie ma wątpliwości

Fernando Vazquez / VWPics / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona podjęła decyzję ws. kontraktu Lewandowskiego

Robert Lewandowski latem 2022 roku został pierwszym polskim piłkarzem, który podpisał kontrakt z FC Barceloną. Duma Katalonii zapłaciła za doświadczonego napastnika prawie 50 milionów euro. Już w pierwszym roku gry na Camp Nou reprezentant Polski zdobył z klubem mistrzostwo Hiszpanii. Choć poprzedni sezon nie był tak udany jak pierwszy, to w aktualnych rozgrywkach prezentuje się znakomicie. Wszystko wskazuje na to, że bieżąca kampania będzie najlepszą pod względem liczby bramek, odkąd dołączył do klubu.

Na chwilę obecną Lewandowski ma na swoim koncie 31 goli we wszystkich rozgrywkach. Do pobicia własnego rekordu w Barcelonie brakuje mu tylko dwóch bramek. W sezonie 2022/2023 zdobył 33 bramki, a rok później miał ich na swoim koncie 26.

Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy

W hiszpańskich i polskich mediach jest ostatnio głośno w sprawie przyszłości Lewandowskiego. Tajemnicą była klauzula w kontrakcie piłkarza, a kilka źródeł podawało różne wersje. Wszystko wyjaśniło się za sprawą wywiadu Deco dla dziennika Sport. Dyrektor sportowy Barcelony potwierdził, że klub może rozwiązać kontrakt na mocy klauzuli, jeśli Polak nie spełni postawionych mu warunków. Natomiast w Barcelonie są z niego zadowoleni i chcą kontynuować współpracę z 36-latkiem.

– Piłkarze w umowach mają różne klauzule. Robert ma kontrakt, ale klub może go rozwiązać, jeśli nie spełni szeregu warunków. Jesteśmy pewni, że chcemy kontynuować z nim współpracę, ale Robert to nie tylko zawodnik Barcy, to piłkarz światowego formatu, jeden z najlepszych napastników w historii piłki nożnej – powiedział Deco, cytowany przez profil BarcaInfo na portalu X.

– Myślę, że będzie chciał kontynuować grę tutaj, ponieważ oprócz tego, że ma ważny kontrakt, jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, ale jeśli zawodnik nie chce zostać, zawsze trudno jest go zatrzymać. To będzie pytanie do Roberta, kiedy nadejdzie czas, ale myślę, że zostanie. Kiedy z nim rozmawiasz, zawsze mówi o przyszłości, o następnym sezonie. Jest bardzo zaangażowanym zawodnikiem i wielkim profesjonalistą – mówił dyrektor sportowy FC Barcelony.