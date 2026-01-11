Lewandowski już wie. Hiszpanie ujawnili, co myśli o nim Barcelona

Robert Lewandowski odejdzie latem, gdy wygaśnie jego kontrakt - pisze Marti Molina z serwisu ara.cat. Przekonani są o tym jego rozmówcy bezpośrednio związani z FC Barceloną. Dziennikarz przedstawił, jak wygląda sytuacja 37-latka w klubie.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski odejdzie z Barcelony, gdy wygaśnie jego kontrakt

FC Barcelona bez większych problemów awansowała do finału Superpucharu Hiszpanii, wygrywając z Athletikiem Bilbao (5:0). W decydującym meczu, którego stawką będzie trofeum, czeka ich El Clasico, czyli rywalizacja z Realem Madryt. Przed startem spotkania hiszpańskie media zrzuciły prawdziwą bombę, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Dodajmy, że 37-latek nie zagrał w półfinale, a poczynania kolegów z boiska oglądał z poziomu ławki rezerwowych. Zamiast niego w składzie znalazł się Ferran Torres.

Pod znakiem zapytania stoi również udział Lewandowskiego w finale. Medialne doniesienia sugerują, że Hansi Flick ponownie zdecyduje się na Hiszpana kosztem reprezentanta Polski. Marti Molina z serwisu ara.cat ujawnił, jak wygląda sytuacja Lewandowskiego.

„Taka jest kolej rzeczy. Wszyscy widzą, że dni największej chwały Lewandowskiego na absolutnym topie powoli dobiegają końca, niezależnie od tego, jak bardzo stara się utrzymać formę. W głębi duszy nie stracił instynktu strzeleckiego, ale coraz trudniej jest mu wytrzymać grę dwa razy w tygodniu. Do tego dochodzi wymagające podejście Flicka, który oczekuje intensywnego pressingu. Lewandowski w porównaniu z Ferranem jest tu wyraźnie słabszy” – pisze Marti Molina na łamach serwisu ara.cat.

Co ciekawe, w Barcelonie nie zamierzają podejmować decyzji o nowym kontrakcie na bazie sentymentu do Lewandowskiego. Ludzi związani z klubem wprost mówią, że decyzja będzie podjęta po dokładnej analizie wszystkich za i przeciw. „Pomógł nam stanąć na nogi i powinniśmy być za to bardzo wdzięczni. Od tego momentu musimy wszystko dokładnie rozważyć, zanim podejmiemy decyzję” – usłyszał dziennikarz w biurach FC Barcelony.

Choć nikt bezpośrednio tego nie powiedział, Molina zasugerował, że przyszłość reprezentanta Polski w Barcelonie jest już przesądzona. „Większość rozmówców jest przekonana, że Lewandowski odejdzie latem, gdy wygaśnie jego kontrakt” – czytamy.