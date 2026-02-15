Flick i Urban pod lupą kapitana. Lewandowski z wymowną opinią

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski o Hansim Flicku i Janie Urbanie

Robert Lewandowski ma kontrakt ważny z FC Barcelona do końca trwającego sezonu. Chociaż nie brakuje spekulacji na temat przyszłości kapitana reprezentacji Polski, zawodnik na razie skupia się wyłącznie na obecnej kampanii. Tymczasem ostatnio piłkarz wypowiedział się na temat trenerów, z którymi współpracuje. Mowa o Hansim Flicku i Janie Urbanie.

– To są zupełnie różne role i trudno je porównywać. Trener klubowy pracuje z zespołem na co dzień, ma czas na treningi, wdrażanie koncepcji i detali. Trener reprezentacji funkcjonuje w zupełnie innych realiach, z bardzo ograniczonym czasem pracy z zawodnikami – powiedział Lewandowski cytowany przez „Piłkę Nożną”.

– W tym sensie Jan Urban w klubie i Jan Urban w kadrze to dwie nieco różne odsłony tego samego fachowca. Dlatego nie porównywałbym ich wprost z Hansim. To inne warunki, zupełnie inne wyzwania – dodał piłkarz.

37-letni zawodnik trafił do ekipy z Camp Nou latem 2022 roku z Bayern Monachium. Barca wyłożyła 45 milionów euro na transfer z udziałem Lewandowskiego. W tej kampanii napastnik wystąpił jak na razie w 29 spotkaniach. Zdobył w nich 13 bramek i zaliczył trzy asysty. Swój kolejny mecz w barwach Blaugrany może rozegrać w poniedziałkowy wieczór. Barcelona zmierzy się wówczas w roli gościa z Girona FC. Spotkanie w ramach 24. kolejki La Liga rozpocznie się o godzinie 21:00.