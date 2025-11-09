Lewandowski długo na to czekał! Wreszcie się przełamał [WIDEO]

Robert Lewandowski od września nie wpisał się na listę strzelców. Napastnik Barcelony przełamał się w rywalizacji z Celtą Vigo, zdobywając dublet w pierwszej połowie.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski z dubletem do przerwy

Robert Lewandowski przez lata był podstawowym napastnikiem Barcelony, ale ten sezon zapowiadał się zupełnie inaczej. Podczas przygotowań nabawił się urazu i w pierwszych kolejkach był tylko rezerwowym. Na przestrzeni kolejnych tygodni wygrał rywalizację z Ferranem Torresem, ale niedawno przydarzył się kolejny uraz. Te przygody wpłynęły oczywiście na jego dorobek strzelecki, który do meczu z Celtą Vigo wynosił raptem cztery zdobyte bramki.

W niedzielę Lewandowski trafił do wyjściowej jedenastki i szybko potwierdził, że Hansi Flick dalej może na niego liczyć. Już w 10. minucie przełamał niemoc i po ponad miesiącu bez gola wykorzystał rzut karny.

Kilkadziesiąt sekund później Celta wyrównała, a w 37. minucie Lewandowski dołożył kolejne trafienie. Tym razem wykorzystał świetne dośrodkowanie Marcusa Rashforda i skierował piłkę do siatki.

𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈! 🎯🇵🇱 Polak wykorzystał rzut karny i dał prowadzenie Barcelonie!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i w serwisie CANAL+: https://t.co/ObSwpSWN1a pic.twitter.com/nJgz1XTLxr — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 9, 2025

To piąty oraz szósty gol Polaka dla Barcelony w tym sezonie. Udało mu się wrócić do formy tuż przed listopadowym zgrupowaniem, podczas którego Biało-Czerwoni zagrają z Holandia oraz Maltą.