Levante – Real: oficjalne składy na mecz
Real Madryt po zwycięstwie w weekend z Espanyolem (2:0) umocnił się na pozycji lidera w tabeli La Liga. Teraz podopieczni Xabiego Alonso zmierzą się w środku tygodnia z Levante. Mecz odbędzie się we wtorek (23 września) o godzinie 21:30 na Estadi Ciutat de Valencia.
Szkoleniowiec gości miał przed rozpoczęciem spotkania twardy orzech do zgryzienia. W spotkaniu nie może wziąć udziału dwóch prawych obrońców, czyli Trent Alexander-Arnold i Dani Carvajal. Pierwszy z nich doznał kontuzji, zaś drugi jest zawieszony za czerwoną kartkę.
Z tego powodu Alonso zdecydował się postawić na inne rozwiązanie. W formacji defensywnej zagra dwóch lewych obrońców, czyli Alvaro Carreras i Fran Garcia. Niewykluczone, że jeden z nich wystąpi w roli stopera u boku Deana Huijsena. Z kolei drugi stworzy parę bocznych obrońców razem z Raulem Asencio, dla którego również będzie to nowość wystąpić jako boczny defensor.
Pozostali piłkarze, których Alonso desygnował do gry to m.in. Courtois między słupkami czy Valverde, Ceballos i Guler w środku pola. Z kolei trio w ataku stworzą Kylian Mbappe, Vinicius Junior i Franco Mastantuono.
Oficjalne składy na mecz Levante – Real:
Levante: Ryan – Toljan, Udondo, Dela, Pampin – Alvarez, vencedor, Rey, Olasagasti – Enoh, Romero
Real: Courtois – Asencio, Carreras, Huijsen, Garcia – Valverde, Ceballos, Guler – Mastantuono, Vinicius Junior, Mbappe