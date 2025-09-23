Real Madryt zmierzy się z Levante w ramach 6. kolejki La Liga. Xabi Alonso musiał dokonać kluczowej zmiany na prawym boku obrony. Oto oficjalne składy na mecz Levante - Real.

Levante – Real: oficjalne składy na mecz

Real Madryt po zwycięstwie w weekend z Espanyolem (2:0) umocnił się na pozycji lidera w tabeli La Liga. Teraz podopieczni Xabiego Alonso zmierzą się w środku tygodnia z Levante. Mecz odbędzie się we wtorek (23 września) o godzinie 21:30 na Estadi Ciutat de Valencia.

Szkoleniowiec gości miał przed rozpoczęciem spotkania twardy orzech do zgryzienia. W spotkaniu nie może wziąć udziału dwóch prawych obrońców, czyli Trent Alexander-Arnold i Dani Carvajal. Pierwszy z nich doznał kontuzji, zaś drugi jest zawieszony za czerwoną kartkę.

Z tego powodu Alonso zdecydował się postawić na inne rozwiązanie. W formacji defensywnej zagra dwóch lewych obrońców, czyli Alvaro Carreras i Fran Garcia. Niewykluczone, że jeden z nich wystąpi w roli stopera u boku Deana Huijsena. Z kolei drugi stworzy parę bocznych obrońców razem z Raulem Asencio, dla którego również będzie to nowość wystąpić jako boczny defensor.

Pozostali piłkarze, których Alonso desygnował do gry to m.in. Courtois między słupkami czy Valverde, Ceballos i Guler w środku pola. Z kolei trio w ataku stworzą Kylian Mbappe, Vinicius Junior i Franco Mastantuono.

Oficjalne składy na mecz Levante – Real:

Levante: Ryan – Toljan, Udondo, Dela, Pampin – Alvarez, vencedor, Rey, Olasagasti – Enoh, Romero

Real: Courtois – Asencio, Carreras, Huijsen, Garcia – Valverde, Ceballos, Guler – Mastantuono, Vinicius Junior, Mbappe