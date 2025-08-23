Flick ma plan na Levante. Skład Barcelony może zaskoczyć kibiców

FC Barcelona udanie rozpoczęła nowy sezon La Liga, pokonując Mallorcę 3:0. W drugiej kolejce zmierzy się z Levante. Prezentujemy przewidywane składy na to spotkanie.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal i spółka w akcji. Tak może wyglądać ofensywa Barcelony

FC Barcelona ma jasny plan na sezon 2025/2026 – utrzymać się na szczycie. Katalończycy chcą nie tylko obronić mistrzostwo Hiszpanii, ale także powalczyć o sukcesy w europejskich pucharach. W sobotni wieczór ekipa Hansiego Flicka rozegra drugie z rzędu spotkanie w roli gościa w lidze hiszpańskiej.

Rywalem Blaugrany w drugiej kolejce La Liga będzie Levante. Oba zespoły przystąpią do meczu w odmiennych nastrojach. Gospodarze rozpoczęli sezon od porażki z Alaves (1:2), podczas gdy Barcelona pewnie pokonała Mallorcę (3:0).

Levante może przystąpić do rywalizacji osłabione brakiem nawet pięciu piłkarzy. Na liście nieobecnych mogą znaleźć się: Alfonso Pastor, Jon Olasagasti, Kervin Arriaga, Goduline Koylipou oraz Alan Matturo. Daleko od wymarzonej jest także sytuacja kadrowa po stronie Barcelony. Hansi Flick nie będzie mógł skorzystać z Oriola Romeu, Roberta Lewandowskiego, Daniego Rodrigueza oraz Marca-Andre ter Stegena.

O sile ofensywnej Barcelony mają decydować Lamine Yamal, Raphinha i Dani Olmo, a rolę wysuniętego napastnika pełnić ma Ferran Torres. W barwach Levante największe nadzieje na gole kibice wiążą z Ivanem Romero i Rogerem Brugue.

Przewidywane składy na mecz Levante – FC Barcelona

Levante: Campos – Cabello, Fuente, Elgezabal, Sanchez, Rey, Lozano, Toljan, Martinez, Romero, Brugue

Barcelona: Garcia – Balde, Cubarsi, Araujo, Garcia, De Jong, Pedri, Raphinha, Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres.

