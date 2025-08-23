Levante – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (23.08.2025)

Levante – FC Barcelona: typy bukmacherskie
FC Barcelona ma za sobą bardzo udany początek sezonu. Duma Katalonii pewnie pokonała Mallorcę 3:0, choć Hansi Flick miał pewne pretensje do swoich podopiecznych. Trener Blaugrany nie do końca był zadowolony z prezentowanej przez jego zespół intensywności.
Z kolei Levante na inaugurację przegrał 1:2 z Alaves i w ten sposób drużyn dała do zrozumienia, że raczej będzie walczyła o utrzymanie. W związku z tym wcale nie może dziwić fakt, że faworytem zbliżającego się spotkania jest FC Barcelona.
Mój typ na ten mecz to: powyżej 3,5 gola w meczu. Moim zdaniem zespół Hansiego Flicka poprawi się względem początku sezonu i zdobędzie nawet kilka bramek ze zdecydowanie niżej notowanym przeciwnikiem.
Levante – FC Barcelona: ostatnie wyniki
Levante ma za sobą mieszane wyniki. W lidze przegrało 1:2 z Alaves, a wcześniej w sparingach radziło sobie w kratkę – wygrało 2:0 z Auxerre i 2:0 z Neom SC, ale też poniosło porażkę 0:2 z Castellonem. Był jeszcze bezbramkowy remis z Al Qadisiya. Widać, że drużyna potrafi być solidna w defensywie, ale ma problem z regularnością.
Barcelona wygląda zupełnie inaczej – jest w świetnej formie. Na inaugurację ligi pokonała Mallorcę 3:0. W meczach towarzyskich demolowała rywali: 5:0 z Como, 5:0 z Daegu, 7:2 z Seoul i 3:1 z Kobe. W każdym z ostatnich spotkań była zdecydowanie lepsza i strzelała sporo bramek.
Levante – FC Barcelona: historia
W pięciu ostatnich bezpośrednich meczach Barcelona prawie zawsze wychodziła zwycięsko. Najczęściej były to spotkania z dużą liczbą bramek.
W kwietniu 2022 roku Barca wygrała na wyjeździe z Levante 3:2. Jesienią 2021 rozbiła ich u siebie 3:0. W maju 2021 padł wynik 3:3, jedyny remis w tym zestawieniu. W grudniu 2020 Barcelona zwyciężyła skromnie 1:0, a w lutym 2020 też była górą, 2:1 na wyjeździe.
Podsumowując – Levante potrafiło postawić się Barcelonie, bo zdarzały się wyrównane mecze, ale w ostatnich latach to Blaugrana regularnie zgarniała punkty.
Levante – FC Barcelona: kursy bukmacherskie
Patrząc na kursy, widać jak bukmacher ocenia szanse obu drużyn. Zwycięstwo Levante wyceniono na 9.20, czyli bardzo wysoko – to jasny sygnał, że taki scenariusz jest traktowany jako mało prawdopodobny. Remis ma kurs 6.50, też spory, więc nawet podział punktów uznawany jest za niespodziankę.
Zupełnie inaczej wygląda kurs na Barcelonę – tylko 1.27. To oznacza, że operatorzy widzą w niej zdecydowanego faworyta i zakładają, że powinna bez większych problemów sięgnąć po zwycięstwo.
Levante – FC Barcelona: kto wygra?
Levante – FC Barcelona: przewidywane składy
|11José Luis Morales
|15Victor Garcia
|16Diego Pampin
|24Carlos Alvarez
|28Martin Krug
|30Victor Fernandez
|32Alejandro Primo
|33Joan Ruiz
|38Carlos Espi
|44Paco Cortes
|53Matias Moreno
|1Inaki Pena
|6Gavi
|9Robert Lewandowski
|14Marcus Rashford
|15Andreas Christensen
|16Fermin Lopez
|17Marc Casado
|23Jules Kounde
|26Jofre Torrents
|27Dro Fernández
|29Toni Fernandez
|30Guille Fernández
|31Diego Kochen
Levante – FC Barcelona: transmisja meczu
Sobotni (23 sierpnia) mecz Levante z FC Barceloną będzie można obejrzeć w telewizji na kanale CANAL+ Sport oraz online w serwisie Canal+ Online. Ponadto dostęp za darmo można uzyskać w STS TV.
