Levante – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (23.08.2025)

07:58, 23. sierpnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń

W drugiej kolejce La Liga FC Barcelona zagra na wyjeździe z Levante. Według bukmacherów Duma Katalonii jest wyraźnym faworytem tego pojedynku.

Lamine Yamal
Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Levante – FC Barcelona: typy bukmacherskie

FC Barcelona ma za sobą bardzo udany początek sezonu. Duma Katalonii pewnie pokonała Mallorcę 3:0, choć Hansi Flick miał pewne pretensje do swoich podopiecznych. Trener Blaugrany nie do końca był zadowolony z prezentowanej przez jego zespół intensywności.

Z kolei Levante na inaugurację przegrał 1:2 z Alaves i w ten sposób drużyn dała do zrozumienia, że raczej będzie walczyła o utrzymanie. W związku z tym wcale nie może dziwić fakt, że faworytem zbliżającego się spotkania jest FC Barcelona.

Mój typ na ten mecz to: powyżej 3,5 gola w meczu. Moim zdaniem zespół Hansiego Flicka poprawi się względem początku sezonu i zdobędzie nawet kilka bramek ze zdecydowanie niżej notowanym przeciwnikiem.

Jakub Boroń
Jakub
Superbet
1.97
Powyżej 3‚5 gola w meczu
*Kursy z 22.08.2025‚ 13⁚47 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Levante – FC Barcelona: ostatnie wyniki

Levante ma za sobą mieszane wyniki. W lidze przegrało 1:2 z Alaves, a wcześniej w sparingach radziło sobie w kratkę – wygrało 2:0 z Auxerre i 2:0 z Neom SC, ale też poniosło porażkę 0:2 z Castellonem. Był jeszcze bezbramkowy remis z Al Qadisiya. Widać, że drużyna potrafi być solidna w defensywie, ale ma problem z regularnością.

Barcelona wygląda zupełnie inaczej – jest w świetnej formie. Na inaugurację ligi pokonała Mallorcę 3:0. W meczach towarzyskich demolowała rywali: 5:0 z Como, 5:0 z Daegu, 7:2 z Seoul i 3:1 z Kobe. W każdym z ostatnich spotkań była zdecydowanie lepsza i strzelała sporo bramek.

Levante – FC Barcelona: historia

W pięciu ostatnich bezpośrednich meczach Barcelona prawie zawsze wychodziła zwycięsko. Najczęściej były to spotkania z dużą liczbą bramek.

W kwietniu 2022 roku Barca wygrała na wyjeździe z Levante 3:2. Jesienią 2021 rozbiła ich u siebie 3:0. W maju 2021 padł wynik 3:3, jedyny remis w tym zestawieniu. W grudniu 2020 Barcelona zwyciężyła skromnie 1:0, a w lutym 2020 też była górą, 2:1 na wyjeździe.

Podsumowując – Levante potrafiło postawić się Barcelonie, bo zdarzały się wyrównane mecze, ale w ostatnich latach to Blaugrana regularnie zgarniała punkty.

Levante – FC Barcelona: kursy bukmacherskie

Patrząc na kursy, widać jak bukmacher ocenia szanse obu drużyn. Zwycięstwo Levante wyceniono na 9.20, czyli bardzo wysoko – to jasny sygnał, że taki scenariusz jest traktowany jako mało prawdopodobny. Remis ma kurs 6.50, też spory, więc nawet podział punktów uznawany jest za niespodziankę.

Zupełnie inaczej wygląda kurs na Barcelonę – tylko 1.27. To oznacza, że operatorzy widzą w niej zdecydowanego faworyta i zakładają, że powinna bez większych problemów sięgnąć po zwycięstwo.

Levante
Remis
FC Barcelona
10.5
6.75
1.26
10.0
6.60
1.25
10.0
6.80
1.26
9.20
6.00
1.23
10.5
6.80
1.26
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2025 12:43.

Levante – FC Barcelona: kto wygra?

Kto wygra mecz?

  • Levante
  • Barcelona
  • Levante 100%
  • Barcelona 0%

1+ Votes

Levante – FC Barcelona: przewidywane składy

Levante – FC Barcelona: transmisja meczu

Sobotni (23 sierpnia) mecz Levante z FC Barceloną będzie można obejrzeć w telewizji na kanale CANAL+ Sport oraz online w serwisie Canal+ Online. Ponadto dostęp za darmo można uzyskać w STS TV.

