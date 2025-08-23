Levante – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (23.08.2025)

W drugiej kolejce La Liga FC Barcelona zagra na wyjeździe z Levante. Według bukmacherów Duma Katalonii jest wyraźnym faworytem tego pojedynku.

Levante – FC Barcelona: typy bukmacherskie

FC Barcelona ma za sobą bardzo udany początek sezonu. Duma Katalonii pewnie pokonała Mallorcę 3:0, choć Hansi Flick miał pewne pretensje do swoich podopiecznych. Trener Blaugrany nie do końca był zadowolony z prezentowanej przez jego zespół intensywności.

Z kolei Levante na inaugurację przegrał 1:2 z Alaves i w ten sposób drużyn dała do zrozumienia, że raczej będzie walczyła o utrzymanie. W związku z tym wcale nie może dziwić fakt, że faworytem zbliżającego się spotkania jest FC Barcelona.

Mój typ na ten mecz to: powyżej 3,5 gola w meczu. Moim zdaniem zespół Hansiego Flicka poprawi się względem początku sezonu i zdobędzie nawet kilka bramek ze zdecydowanie niżej notowanym przeciwnikiem.

Levante – FC Barcelona: ostatnie wyniki

Levante ma za sobą mieszane wyniki. W lidze przegrało 1:2 z Alaves, a wcześniej w sparingach radziło sobie w kratkę – wygrało 2:0 z Auxerre i 2:0 z Neom SC, ale też poniosło porażkę 0:2 z Castellonem. Był jeszcze bezbramkowy remis z Al Qadisiya. Widać, że drużyna potrafi być solidna w defensywie, ale ma problem z regularnością.

Barcelona wygląda zupełnie inaczej – jest w świetnej formie. Na inaugurację ligi pokonała Mallorcę 3:0. W meczach towarzyskich demolowała rywali: 5:0 z Como, 5:0 z Daegu, 7:2 z Seoul i 3:1 z Kobe. W każdym z ostatnich spotkań była zdecydowanie lepsza i strzelała sporo bramek.

Levante – FC Barcelona: historia

W pięciu ostatnich bezpośrednich meczach Barcelona prawie zawsze wychodziła zwycięsko. Najczęściej były to spotkania z dużą liczbą bramek.

W kwietniu 2022 roku Barca wygrała na wyjeździe z Levante 3:2. Jesienią 2021 rozbiła ich u siebie 3:0. W maju 2021 padł wynik 3:3, jedyny remis w tym zestawieniu. W grudniu 2020 Barcelona zwyciężyła skromnie 1:0, a w lutym 2020 też była górą, 2:1 na wyjeździe.

Podsumowując – Levante potrafiło postawić się Barcelonie, bo zdarzały się wyrównane mecze, ale w ostatnich latach to Blaugrana regularnie zgarniała punkty.

Levante – FC Barcelona: kursy bukmacherskie

Patrząc na kursy, widać jak bukmacher ocenia szanse obu drużyn. Zwycięstwo Levante wyceniono na 9.20, czyli bardzo wysoko – to jasny sygnał, że taki scenariusz jest traktowany jako mało prawdopodobny. Remis ma kurs 6.50, też spory, więc nawet podział punktów uznawany jest za niespodziankę.

Zupełnie inaczej wygląda kurs na Barcelonę – tylko 1.27. To oznacza, że operatorzy widzą w niej zdecydowanego faworyta i zakładają, że powinna bez większych problemów sięgnąć po zwycięstwo.

Levante – FC Barcelona: kto wygra?

Kto wygra mecz? Levante

Barcelona Levante 100%

Barcelona 0% 1+ Votes

Levante – FC Barcelona: przewidywane składy

Levante Julian Calero FC Barcelona Hans-Dieter Flick Levante Julian Calero 3-4-1-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Cunat 5 Elgezabal 4 Fuente 14 Cabello 22 Toljan 21 Lozano 20 Rey 3 Sanchez 23 Martinez 9 Romero 7 Brugue 7 Torres 11 Raphinha 20 Olmo 10 Yamal 21 Jong 8 Pedri 3 Balde 5 Cubarsi 4 Araujo 24 Garcia 13 Garcia 1 Cunat 5 Elgezabal 4 Fuente 14 Cabello 22 Toljan 21 Lozano 20 Rey 3 Sanchez 23 Martinez 9 Romero 7 Brugue 7 Torres 11 Raphinha 20 Olmo 10 Yamal 21 Jong 8 Pedri 3 Balde 5 Cubarsi 4 Araujo 24 Garcia 13 Garcia 3-4-1-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład FC Barcelona Hans-Dieter Flick Rezerwowi 11 José Luis Morales 15 Victor Garcia 16 Diego Pampin 24 Carlos Alvarez 28 Martin Krug 30 Victor Fernandez 32 Alejandro Primo 33 Joan Ruiz 38 Carlos Espi 44 Paco Cortes 53 Matias Moreno 1 Inaki Pena 6 Gavi 9 Robert Lewandowski 14 Marcus Rashford 15 Andreas Christensen 16 Fermin Lopez 17 Marc Casado 23 Jules Kounde 26 Jofre Torrents 27 Dro Fernández 29 Toni Fernandez 30 Guille Fernández 31 Diego Kochen

Levante – FC Barcelona: transmisja meczu

Sobotni (23 sierpnia) mecz Levante z FC Barceloną będzie można obejrzeć w telewizji na kanale CANAL+ Sport oraz online w serwisie Canal+ Online. Ponadto dostęp za darmo można uzyskać w STS TV.

