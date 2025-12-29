Legenda Realu twierdzi, że Yamal nie będzie filarem reprezentacji Hiszpanii

Lamine Yamal szybko wkroczył do grona najlepszych zawodników świata. Jednak Raul Gonzalez nie widzi w nim lidera reprezentacji Hiszpanii.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Raul twierdzi, że Yamal ma wiele do poprawy

Raul Gonzalez Blanco, legenda Realu Madryt i były kapitan reprezentacji Hiszpanii, w rozmowie z dziennikiem „AS” odniósł się do roli Lamine’a Yamala w kadrze narodowej. Jego zdaniem młody piłkarz Barcelony ma ogromny potencjał, ale nie powinno się na nim opierać całej drużyny.

Były napastnik podkreśla, że Yamal na pewno będzie ważnym zawodnikiem reprezentacji, jednak nie widzi go w roli lidera zespołu. Raul zwraca uwagę na doświadczenie innych piłkarzy, którzy powinni przejąć ciężar odpowiedzialności i pomóc młodszemu koledze odnaleźć się na najwyższym poziomie bez nadmiernej presji.

Według legendy Realu kluczowe jest to, aby nie oczekiwać od Yamala, że będzie ratował Hiszpanię w każdym meczu. Raul zaznacza, że talent i jakość skrzydłowego są oczywiste, co potwierdził zarówno w Barcelonie, jak i w kadrze, ale proces jego rozwoju wciąż trwa.

Raul cofnął się do towarzyskiego spotkania z Brazylią na Santiago Bernabeu. Już wtedy zwrócił uwagę, że poziom młodego zawodnika był wyjątkowy. Jednocześnie zaznaczył, że nawet przy tak wielkich umiejętnościach są elementy wymagające poprawy, co jest naturalne przy tak młodym wieku.

Raúl podsumował, że z Yamalem Hiszpania może realnie myśleć o walce o najwyższe cele, w tym o kolejne mistrzostwo świata. Na razie jednak, jego zdaniem, kluczowe role w kadrze powinny należeć do bardziej doświadczonych piłkarzy.