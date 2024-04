Media: Legenda chce zostać w Realu Madryt jeszcze jeden sezon

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Modrić wraca do pierwszego składu?

Luka Modrić to niekwestionowana legenda Realu Madryt. Chorwat od lat stanowił o sile drugiej linii Królewskich, z którymi wielokrotnie sięgał choćby po mistrzostwo Hiszpanii czy Ligę Mistrzów. W ostatnim czasie jednak Carlo Ancelotti coraz rzadziej korzystał z usług pomocnika, a media na Półwyspie Iberyjskim informowały, że kres jego przygody na Estadio Santiago Bernabeu jest bliski. Sprawy mogą jednak przybrać nieoczekiwanego obrotu.

Modrić w niedzielnym El Clasico wybiegł w podstawowej jedenastce i zaprezentował się naprawdę dobrze. Chorwat rozegrał pełne 90 minut i zebrał pozytywne opinie na temat swojego występu. Wybiegnięcie na boisko w tak ważnym spotkaniu w wyjściowym składzie z pewnością podbudowało morale pomocnika. W ostatnim czasie pojawiały się głosy, że jest on rozczarowany brakiem regularnej gry. Co ciekawe, z pełną wyrozumiałością komentował to sam Ancelotti, podkreślając, że właśnie takie podejście czyni Modricia wyjątkowym.

Chorwat wciąż jest zmotywowany

Jak poinformowali dziennikarze Diario AS, istnieje coraz więcej przesłanek za tym, że Modrić pozostanie w Realu Madryt jeszcze conajmniej rok. Hiszpanie twierdzą, że sam zainteresowany bardzo chce kontynuować swoję przygodę w barwach Królewskich. Pomimo 38 lat na karku jest on wystarczająco zmotywowany i zmobilizowany do tego, by jeszcze przez minimum sezon występować na Bernabeu. Pomimo tego, że nie jest on pewniakiem do składu, piłkarz chciałby powalczyć o wyjściową jedenastkę w nadchodzącej kampanii.

Modrić jest zawodnikiem Realu od 12 lat. Na Estadio Santiago Bernabeu przeszedł latem 2012 roku z Tottenhamu. Jego liczba występów w szeregach Królewskich może imponować. Do tej pory Chorwat wystąpił aż w 526 oficjalnych meczach w barwach Los Blancos. Strzelił w nich 39 goli i zanotował 84 asysty.