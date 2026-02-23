Laporta zdradził powód, przez który Messi musiał odejść z Barcelony

16:48, 23. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Radio Catalunya / BarcaInfo

Leo Messi po zakończeniu sezonu 2020/2021 opuścił FC Barcelonę. Joan Laporta w rozmowie z Radio Catalunya zdradził, dlaczego tak się stało. Cytowany przez profil BarcaInfo, przyznał, że był to najtrudniejszy moment dla niego jako prezesa.

Joan Laporta
Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

„Barcelona jest większa niż ktokolwiek” – tłumaczy Laporta odejście Messiego

Leo Messi i FC Barcelona przez dwadzieścia jeden lat tworzyli związek niemal idealny. Argentyńczyk trafił do stolicy Katalonii jako młody chłopak w wieku 13 lat. Przechodząc przez wszystkie kategorie wiekowe, zadebiutował w dorosłej drużynie w sezonie 2004/2005. Reszta to już historia przez wielu uważana za jedną z najpiękniejszych w piłce nożnej. Messi stał się prawdziwą ikoną i legendą Blaugrany.

Rozstanie w 2021 roku było głośne. Messi i Barcelona rozeszli się w nie najlepszych relacjach. Piłkarz miał pretensję do ówczesnego prezydenta Joana Laporty, że nie dostał propozycji przedłużenia kontraktu. W rozmowie z Radio Catalunya kandydat na prezydenta Dumy Katalonii opowiedział, dlaczego musiało dojść do rozstania. Jego wypowiedź cytuje profil BarcaInfo na portalu X.

Chcieli, żebyśmy podpisali 50-letnią umowę z CVC na rejestrację Leo Messiego. Nie mogliśmy tego zrobić. Klub jest większy niż ktokolwiek. Barcelona jest ponad piłkarzami, kierownictwem czy prezesami i nie mogliśmy tego zrobić – powiedział Joan Laporta.

To najbardziej smutna rzecz, jaka spotkała mnie jako prezesa. To trudne decyzje. Nie mogliśmy mieć wszystkiego. Gdybyśmy przedłużyli jego kontrakt, to nie byłoby nas stać na jego pensję. Kwoty wynikające z umowy w przypadku jej przedłużenia były nie do przyjęcia i dlatego nie mógł zostać. Bez dźwigni klub by upadł – dodał, cytowany przez profil BarcaInfo.

Messi podczas pobytu w Barcelonie wystąpił w 778 meczach, w których zdobył 672 bramki i zaliczył 303 asysty. Jako piłkarz katalońskiego klubu siedmiokrotnie wygrywał Złotą Piłkę, a także m.in. cztery razy triumfował w Lidze Mistrzów czy 10 razy w rozgrywkach La Liga.

