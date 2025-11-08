Lamine Yamal od jakiegoś czasu zmaga się z urazem w okolicy łonowej. Z tego też powodu powinien grać mniej, o co do reprezentacji Hiszpanii w pewien sposób zaapelował Joan Laporta cytowany przez Fabrizio Romano.

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Laporta mówi wprost: Hiszpana powinna lepiej zarządzać czasem gry Yamala

Lamine Yamal to bez dwóch zdań obecnie jedna z największych gwiazd europejskiego, a może i światowego futbolu. Ten raptem 18-letni skrzydłowy FC Barcelony robi furorę na murawie, ale coraz więcej mówi się o nim także w kontekście wydarzeń z życia poza futbolem. Niemniej to, co w ostatnim czasie najmocniej rozgrzewa kibiców Dumy Katalonii oraz reprezentacji Hiszpanii to fakt, co ze zdrowiem piłkarza.

Od kilku tygodni wiadomo bowiem, że gwiazdor zmaga się z urazem w okolicy łonowej, który przeszkadza mu w grze. Nie jest to jednak na tyle poważny problem, który wykluczyłby Yamala z gry na jakiś dłuższy okres. Niemniej wielu wskazuje na to, że prędzej czy później potrzebna będzie operacja. O grze swojego piłkarza z urazem powiedział Joan Laporta cytowany przez Fabrizio Romano.

– Lamine Yamal wkłada ogromny wysiłek w walkę z bólem łonowym. To fantastyczny i zaangażowany zawodnik. Każde powołanie się do reprezentacji to zaszczyt. Lamine jest niesamowity. Ale chciałbym, żeby Hiszpania lepiej zarządzała jego czasem gry. Uważam, że Lamine ma wyjątkowe umiejętności – powiedział Joan Laporta, prezydent FC Barcelony cytowany przez Fabrizio Romano.

Lamine Yamal w tym sezonie do tej pory rozegrał dziesięć spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował sześć asyst.

Zobacz także: Lewandowski znalazł się na celowniku Milanu. Polak długo się nie zastanawiał