Real Madryt poprzez swoją telewizję klubową niejednokrotnie wywierał presję na sędziach. Zareagował na to prezydent FC Barcelony w rozmowie cytowanej przez Mundo Deportivo, przekonując, że to, co robią przedstawiciele klubowych mediów Los Blancos, to hańba.

fot. Imago / Domenic Aquilina / ZUMA Wire / Xavi Urgeles Na zdjęciu: Jaon Laporta skrytykował Real Madrid TV

Real Madryt i FC Barcelona także poza boiskiem są w ciągłym natarciu

Prezydent Katalończyków Joan Laporta cytowany przez Mundo Deportivo uderzył w działanie klubowej telewizji Realu Madryt

Przedstawiciel Barcy ma pretensje o wywieranie dodatkowej presji na sędziach

Laporta nie zostawił suchej nitki na Real Madrid TV

Real Madryt został potępiony przez Joana Laportę za wywieranie presji na sędziach przez klubową telewizji. Słowa sternika FC Barcelony zostały zacytowane przez Mundo Deportivo.

– Nadal jestem zły i oburzony, ponieważ to, co robi telewizja Realu Madryt, jest hańbą. Uważam, że piłkarskie organy regulacyjne powinny wkroczyć, ponieważ co tydzień podejmowane są próby wywarcia wpływu na sędziów – mówił Joan Laporta.

– Uważam, że oczywiście zasługują na karę. Całkowicie nie zgadzam się ze sposobem, w jaki klubowa telewizja Real Madryt działa w tej kwestii, ponieważ może to wpłynąć na konkurencję. Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki, może to mieć przykre skutki. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że to się nie zmieni – dodał prezes Barcy.

