Laporta dał się ponieść emocjom! Totalne szaleństwo przed El Clasico [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta dołączył do wiwatujących kibiców FC Barcelony

FC Barcelona i Real Madryt lada moment zmierzą się w finale Pucharu Króla. Nadchodzące El Clasico będzie 260. bezpośrednim spotkaniem obu drużyn. Na ten moment Królewscy mają 106 zwycięstw, a Duma Katalonii 102 wygrane. Z kolei 51 razy mecz kończył się remisem.

Emocje przed zbliżającym się finałem czuć już od kilku dni. W piątek media zostały rozgrzane do czerwoności ze względu na wypowiedź sędziego głównego oraz arbitra odpowiadającego za VAR. Co więcej, pojawiały się doniesienia o bojkocie sobotniego starcia, lecz ostatecznie zostały one zdementowane przez madrytczyków. Ponadto do niebezpiecznych scen doszło w centrum Sewilli, gdzie kibic Barcelony pobił się z fanem Realu. Interweniować musiała nawet policja, która zatrzymała sympatyka Blaugrany.

Emocje udzieliły się także prezydentowi Barcelony. Joan Laporta został przyłapany przez dziennikarzy portalu El Chiringuito TV, gdy wychodził z hotelu. Przed budynkiem była obecna grupa zagorzałych fanów katalońskiego klubu. W przypływie pozytywnych emocji Laporta dołączył do śpiewających fanów i razem z nimi zaczął się bawić. Na filmiku w mediach społecznościowych można zobaczyć, jak sam zachęcał kibiców do wykonania klubowych przyśpiewek.

Finałowe spotkanie Barcelona – Real w Pucharze Króla rozpocznie się o godzinie 22:00. Areną zmagań będzie Estadio de la Cartuja w Sewilli. Mecz poprowadzi sędzia Ricardo de Burgos Bengoetxea.