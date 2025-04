Mbappe nie zagra z Barceloną?! Hiszpanie nie mają wątpliwości

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe rozpocznie mecz z Barceloną na ławce

Real Madryt po odpadnięciu z Ligi Mistrzów skupił się na rywalizacji w lidze oraz krajowym pucharze. W sobotę (26 kwietnia) podopieczni Carlo Ancelottiego staną do rywalizacji przeciwko FC Barcelonie w finale Pucharu Króla. Mecz odbędzie się na stadionie Estadio de la Cartuja w Sewilli. Początek spotkania o trofeum zaplanowano na godzinę 22:00.

Wszystko wskazuje na to, że w wyjściowej jedenastce zabraknie Kyliana Mbappe. Francuz doznał urazu w starciu z Arsenalem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, przez co musiał przedwcześnie opuścić boisko. W dwóch następnych meczach nie wystąpił, lecz znalazł się w kadrze meczowej na rywalizację z Dumą Katalonii. Hiszpańska prasa, publikując rano przewidywane składy na mecz, awizowała napastnika do gry w wyjściowej jedenastce. Natomiast najnowsze informacje sugerują, że 26-latek nie jest w pełni gotowy do występu od pierwszych minut.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z informacji dziennika Marca wynika, że Kylian Mbappe rozpocznie mecz z Barceloną na ławce rezerwowych. Powodem jest fakt, że nie jest w stu procentach gotowy do gry w wyjściowym składzie. Francuz wciąż odczuwa pewne dolegliwości związane z ostatnim urazem kostki.

Sprawdź również: Transmisja z meczu Barcelona – Real Madryt. Gdzie oglądać finał Pucharu Króla?

Carlo Ancelotti w finale Pucharu Króla ma zdecydować się na zmianę ustawienia. Real Madryt ma zagrać na dwóch napastników. W związku z tym partnerem Viniciusa Juniora pod nieobecność Mbappe ma być Rodrygo.