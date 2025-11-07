Lamine Yamal bije rekord. 350 milionów euro

David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal wart astronomiczną kwotę

Lamine Yamal to bez dwóch zdań jeden z najlepszych obecnie piłkarzy w Europie, a być może i na świecie. To o tyle zaskakujące, że skrzydłowy FC Barcelony ma dopiero 18 lat i aż trudno sobie wyobrazić, jak będzie on groźny pod bramką rywali, gdy wejdzie w najlepszy dla piłkarza okres. Oczywiście, kluczowe w tym kontekście wydaje się być zdrowie oraz mądre prowadzenie kariery i to szczególnie tej poza boiskiem.

Niemniej wartość Lamine Yamala rośnie, co może zadowalać FC Barcelonę, bowiem ta z tego tytułu może czerpać spore profity. Według najnowszych wyliczeń „CIES Football Obs”, Hiszpan został okrzyknięty najdroższym nastolatkiem w światowej piłce nożnej. Yamal wyceniany jest bowiem na 350 milionów euro. Z kolei wartość drugiego w tym zestawieniu Estevao z Chelsea to raptem niespełna 120 milionów euro, a więc ponad dwa razy mniej, niż piłkarz Barcelony.

Lamine Yamal w tym sezonie do tej pory rozegrał dziesięć spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował sześć asyst. To liczby wręcz kosmiczne, biorąc pod uwagę fakt, że od jakiegoś czasu piłkarz zmaga się z problemami zdrowotnymi. 18-latek ma ważną umowę z Dumą Katalonii do końca 2031 roku.

Zobacz także: Lewandowski może odejść już w zimie! Gigant szuka napastnika