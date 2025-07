Marcus Rashford chce opuścić Manchester United i przenieść się do Barcelony. "Sport" informuje o nadchodzących rozmowach, które mają wyjaśnić temat warunków odejścia.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Barcelona chce wypożyczenia. Na co zgodzi się Manchester United?

Marcus Rashford może być bohaterem jednego z najgłośniejszych ruchów transferowych tego lata. Nie ma przyszłości w Manchesterze United, dlatego jeszcze przed końcem okienka powinien zmienić klub. Marzy mu się transfer do Barcelony, która również traktuje go jako jednego z najważniejszych kandydatów. Ruben Amorim nie widzi dla niego miejsca, więc wyprowadzka z Old Trafford jest przesądzona.

Barcelona od tygodni pracuje nad wzmocnieniem ofensywy. Jej priorytetem był Nico Williams, który przedłużył ostatecznie umowę z Athletic Club. W grze pozostaje Luis Diaz z Liverpoolu oraz właśnie Rashford. Anglik już zimą marzył o tym transferze, ale wówczas nie było konkretnego zainteresowania. Wylądował więc na wypożyczeniu w Aston Villi, gdzie nieco się odbudował i przykuł uwagę giganta z Hiszpanii.

Z informacji przekazanych przez „Sport” wynika, że nadchodzą rozmowy między otoczeniem zawodnika a władzami Manchesteru United. Tematem ma być kwestia warunków odejścia. Czerwone Diabły oczywiście pragną go sprzedać, a ich żądania sięgają 40 milionów funtów. Definitywnie wykluczy to przeprowadzkę do Barcelony, która rozpatruje jedynie możliwość wypożyczenia Rashforda. W umowie między klubami mogłaby znaleźć się opcja późniejszego wykupu.

Rashford na pewno będzie naciskał na odejście i spróbuje przekonać włodarzy Manchesteru United do zaakceptowania propozycji wypożyczenia. To jedyna możliwość, aby zakotwiczyć w Katalonii.