Kto wygra La Liga 2025/26? Trzech faworytów
Start nowego sezonu znów zapowiada pojedynek Realu Madryt z Barceloną. Obrońcy tytułu utrzymali kręgosłup drużyny. Przede wszystkim przedłużyli kontrakt z Laminem Yamalem i wzmocnili pozycję bramkarza, sprowadzając Joana Garcię z Espanyolu. Ponadto do ataku dołączył Marcus Rashford, który ma być wsparciem dla Roberta Lewandowskiego. Hansi Flick liczy na powtórkę świetnej gry ofensywnej oraz oczywiście ponowne mistrzostwo.
Z kolei Królewscy przeszli poważną przebudowę defensywy – do drużyny dołączyli Dean Huijsen, Alvaro Carreras i Trent Alexander-Arnold. Najważniejszą zmianą jest jednak trener. Xabi Alonso ma sprawić, że Real odwróci sytuację i zyska przewagę nad Barceloną.
W tym wszystkim nie można zapominać o Atletico Madryt. Zespół Diego Simeone zyskał kilka nowych twarzy, które mogą być kluczowe w kontekście końcowego zwycięstwa. Ostatni raz Los Colchoneros sięgnęli po tytuł w 2021 roku.
Kto wygra La Liga 2025/2026?
- Real 13%
- Barcelona 79%
- Atletico 8%
- Inny klub 0%
38+ Votes
Najdroższe transfery La Liga w letnim oknie transferowym
Na rynku transferowym prym wiodła czołówka. Najdroższym ruchem był zakup Huijsena z Bournemouth za 59 mln euro. Carreras wrócił do Madrytu z Benfiki za 50 mln, a Baena przeszedł z Villarreal do Atletico za 45 mln. Z kolei Barcelona wyłożyła 25 mln na Garcię.
- Dean Huijsen – z Bournemouth do Realu Madryt – 59 mln euro
- Alvaro Carreras – z Benfiki do Realu Madryt – 50 mln euro
- Alex Baena – z Villarreal do Atletico Madryt – 45 mln euro
- Franco Mastantuono – z River Plate do Realu Madryt – 45 mln euro
- David Hancko – z Feyenoordu do Atletico Madryt – 30 mln euro
- Joan Garcia – z Espanyolu do Barcelony – 25 mln euro
- Johnny Cardoso – z Realu Betis do Atletico Madryt – 24 mln euro
- Giacomo Raspadori – z Napoli do Atletico Madryt – 22 mln euro
- Thiago Almada – z Botafogo do Atletico Madryt – 21 mln euro
- Matteo Ruggeri – z Atalanty do Atletico Madryt – 17 mln euro
Nowe drużyny w La Liga
W tym sezonie do La Liga wracają Real Oviedo, Levante i Elche. Najgłośniej mówi się o Oviedo, które po 24 latach znów zagra w elicie. Klub przeszedł drogę od czwartej ligi, a jego symbolem jest 40-letni Santi Cazorla, strzelec gola w decydującym meczu barażowym o awans. Z kolei Levante i Elche wracają po dwóch sezonach na boiskach Segunda Division.
Terminarz 1. kolejki
Piątek, 15 sierpnia 2025
- Girona vs. Rayo Vallecano – godz. 21:30
- Villarreal vs. Real Oviedo – godz. 23:30
Sobota, 16 sierpnia 2025
- Mallorca vs. Barcelona – godz. 19:30
- Alaves vs. Levante – godz. 21:30
- Valencia vs. Real Sociedad – godz. 21:30
Niedziela, 17 sierpnia 2025
- Celta Vigo vs. Getafe – godz. 17:00
- Athletic Bilbao vs. Sevilla – godz. 19:30
- Espanyol vs. Atletico Madryt – godz. 21:30
Poniedziałek, 18 sierpnia 2025
- Elche vs. Real Betis – godz. 21:00
Wtorek, 19 sierpnia 2025
- Real Madryt vs. Osasuna – godz. 21:00