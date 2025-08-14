Już w ten weekend rozpocznie się sezon 2025/2026 rozgrywek La Liga. Czy ktoś zagrozi Realowi Madryt oraz FC Barcelonie? Oto kluczowe informacje przed startem ligi hiszpańskiej.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Kto wygra La Liga 2025/26? Trzech faworytów

Start nowego sezonu znów zapowiada pojedynek Realu Madryt z Barceloną. Obrońcy tytułu utrzymali kręgosłup drużyny. Przede wszystkim przedłużyli kontrakt z Laminem Yamalem i wzmocnili pozycję bramkarza, sprowadzając Joana Garcię z Espanyolu. Ponadto do ataku dołączył Marcus Rashford, który ma być wsparciem dla Roberta Lewandowskiego. Hansi Flick liczy na powtórkę świetnej gry ofensywnej oraz oczywiście ponowne mistrzostwo.

Z kolei Królewscy przeszli poważną przebudowę defensywy – do drużyny dołączyli Dean Huijsen, Alvaro Carreras i Trent Alexander-Arnold. Najważniejszą zmianą jest jednak trener. Xabi Alonso ma sprawić, że Real odwróci sytuację i zyska przewagę nad Barceloną.

W tym wszystkim nie można zapominać o Atletico Madryt. Zespół Diego Simeone zyskał kilka nowych twarzy, które mogą być kluczowe w kontekście końcowego zwycięstwa. Ostatni raz Los Colchoneros sięgnęli po tytuł w 2021 roku.

Kto wygra La Liga 2025/2026? Real

Barcelona

Atletico

Inny klub Real 13%

Barcelona 79%

Atletico 8%

Inny klub 0% 38+ Votes

Najdroższe transfery La Liga w letnim oknie transferowym

Na rynku transferowym prym wiodła czołówka. Najdroższym ruchem był zakup Huijsena z Bournemouth za 59 mln euro. Carreras wrócił do Madrytu z Benfiki za 50 mln, a Baena przeszedł z Villarreal do Atletico za 45 mln. Z kolei Barcelona wyłożyła 25 mln na Garcię.

Dean Huijsen – z Bournemouth do Realu Madryt – 59 mln euro Alvaro Carreras – z Benfiki do Realu Madryt – 50 mln euro Alex Baena – z Villarreal do Atletico Madryt – 45 mln euro Franco Mastantuono – z River Plate do Realu Madryt – 45 mln euro David Hancko – z Feyenoordu do Atletico Madryt – 30 mln euro Joan Garcia – z Espanyolu do Barcelony – 25 mln euro Johnny Cardoso – z Realu Betis do Atletico Madryt – 24 mln euro Giacomo Raspadori – z Napoli do Atletico Madryt – 22 mln euro Thiago Almada – z Botafogo do Atletico Madryt – 21 mln euro Matteo Ruggeri – z Atalanty do Atletico Madryt – 17 mln euro

Nowe drużyny w La Liga

W tym sezonie do La Liga wracają Real Oviedo, Levante i Elche. Najgłośniej mówi się o Oviedo, które po 24 latach znów zagra w elicie. Klub przeszedł drogę od czwartej ligi, a jego symbolem jest 40-letni Santi Cazorla, strzelec gola w decydującym meczu barażowym o awans. Z kolei Levante i Elche wracają po dwóch sezonach na boiskach Segunda Division.

Terminarz 1. kolejki

Piątek, 15 sierpnia 2025

Girona vs. Rayo Vallecano – godz. 21:30

Villarreal vs. Real Oviedo – godz. 23:30

Sobota, 16 sierpnia 2025

Mallorca vs. Barcelona – godz. 19:30

Alaves vs. Levante – godz. 21:30

Valencia vs. Real Sociedad – godz. 21:30

Niedziela, 17 sierpnia 2025

Celta Vigo vs. Getafe – godz. 17:00

Athletic Bilbao vs. Sevilla – godz. 19:30

Espanyol vs. Atletico Madryt – godz. 21:30

Poniedziałek, 18 sierpnia 2025

Elche vs. Real Betis – godz. 21:00

Wtorek, 19 sierpnia 2025