Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha i Lamine Yamal

Kto wygra Złotą Piłkę 2025?

Według przewidywań serwisu The Athletic Złotą Piłkę 2025 wygra Ousmane Dembele. Gwiazdor PSG zanotował świetny sezon pod względem indywidualnym, a ponadto sięgnął z drużyną po Ligę Mistrzów. To właśnie drużynowe trofeum ma być decydującym czynnikiem, który pozwoli mu wyprzedzić Lamine’a Yamala z FC Barcelony.

Złota Piłka 2025: ranking The Athletic

Ousmane Dembele (PSG) Lamine Yamal (FC Barcelona) Vitinha (PSG) Raphinha (FC Barcelona) Mohamed Salah (Liverpool) Achraf Hakimi (PSG) Cole Palmer (Chelsea) Kylian Mbappe (Real Madryt) Fabian Ruiz (PSG) Scott McTominay (Napoli)

Ranking serwisu The Athletic wyraźnie różni się od innych przewidywań. W czołowej dziesiątce klasyfikacji brakuje kilku znanych nazwisk, które często pojawiały się w gronie kandydatów. Przede wszystkim są to: Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes oraz Pedri.

Niemniej jednak bukmacherzy zgadzają się z głównym faworytem. Zdecydowana większość kursów sugeruje, że statuetka Złotej Piłki powędruje w ręce Ousmane’a Dembele.

Jak wygląda głosowanie na zwycięzcę Złotej Piłki?

Wybór zdobywcy Złotej Piłki jest procesem starannie przemyślanym, aby zapewnić jak największą obiektywność. Od 2022 roku zmieniono zasady, które regulują skład jury. Głosować może tylko stu dziennikarzy z krajów, które plasują się w pierwszej setce rankingu FIFA. Taki dobór jurorów ma na celu zwiększenie prestiżu i jakości głosowania, bo w teorii głosy oddają tylko eksperci z państw, które mają duży wpływ na globalny futbol.

Każdy z zaproszonych dziennikarzy dostaje listę trzydziestu nominowanych zawodników. Z tego grona musi wybrać dziesięciu, którzy według niego najbardziej zasłużyli na nagrodę w danym sezonie. Nie ma tu miejsca na przypadkowość – każdy głos ma znaczenie. Dziennikarze muszą dokładnie przeanalizować dokonania poszczególnych piłkarzy, biorąc pod uwagę ich indywidualne umiejętności, osiągnięcia z drużyną oraz postawę na boisku.

Wybrana przez dziennikarzy dziesiątka zawodników otrzymuje punkty w systemie malejącym. Zawodnik na pierwszym miejscu dostaje piętnaście punktów, na drugim dwanaście, a na trzecim dziesięć. Dalej jest to odpowiednio: osiem, siedem, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden punkt. Wszystkie te punkty są sumowane, a ostatecznym zwycięzcą zostaje zawodnik, który zgromadzi ich najwięcej. Co ciekawe, w przypadku remisu, gdy dwóch zawodników ma tyle samo punktów, decyduje liczba głosów oddanych na pierwsze miejsce. To kluczowa zasada, która zapewnia jednoznaczne rozstrzygnięcie.