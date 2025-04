Koszmarny faul Mbappe! Sędzia musiał tak zareagować [WIDEO]

Associated Press / Alamy, Eleven Sports Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe “odcięło prąd”. Brutalny atak

Real Madryt nie zrezygnował z walki o mistrzostwo Hiszpanii. Królewscy, którzy bronią tytułu w La Liga, nie mogą pozwolić sobie na kolejną wpadkę – w poprzedniej serii gier niespodziewanie musieli uznać wyższość Valencii. W 31. kolejce podopiecznych Carlo Ancelottiego czekał wyjazd na Estadio de Mendizorroza i pojedynek z Deportivo Alaves. Włoch wystawił mocną jedenastkę – w pierwszym składzie znalazł się między innymi Kylian Mbappe.

Francuz, który miał nękać defensywę Alaves, już w 38. minucie pożegnał się z boiskiem. Gwiazda Realu w brutalny sposób zaatakowała Antonio Blanco. Chociaż sędzia na początku pokazał 26-latkowi tylko żółtą kartkę, to po analizie VAR zmienił swoją decyzję i odesłał go na trybuny.

𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘 𝗪𝗬𝗟𝗔𝗧𝗨𝗝𝗘 𝗭 𝗕𝗢𝗜𝗦𝗞𝗔! 🟥



Francuz ujrzał czerwoną kartkę za ten faul. 👇 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/blSXsBcKVT — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 13, 2025

Kara dla Mbappe nie budzi żadnych wątpliwości – za to przewinienie należała się bezpośrednia czerwona kartka. Przedwczesny koniec rywalizacji na Mendizorroza to nie jedyny problem reprezentanta Trójkolorowych. Wszystko wskazuje na to, że Komisja Dyscyplinarna La Liga zawiesi go na kilka spotkań.